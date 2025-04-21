Китайські вчені побили рекорд: створено найгнучкішу у світі сонячну панель

Дослідники з Інституту матеріалознавства та інженерії Нінбо (Китай) знайшли новий спосіб склеювання різних шарів тандемних сонячних елементів і досягли рекордної ефективності.

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Про це повідомляє видання interestingengineering.com.

Гнучкі тандемні сонячні панелі

Дослідники працюють над тандемними або багатоперехідними сонячними елементами, щоб подолати обмежену ефективність одноперехідних панелей. У них верхні елементи зазвичай поглинають світло з вищою енергією, тоді як нижні елементи поглинають світло з нижчою енергією, тим самим збільшуючи загальну ефективність.

Мідно-індієвий галієвий селенід (CIGS) є одним з ефективних напівпровідників, відомим своєю регульованою забороненою зоною, і використовується для створення комерційних тандемних сонячних батарей. Дослідники спробували об'єднати шар CIGS з верхнім шаром перовскіту, щоб створити високоефективні тандемні гнучкі фотоелементи. Однак комерціалізувати їх непросто, оскільки шари CIGS і перовскіту не можуть бути добре склеєні через грубу природу шару CIGS.

Китайські вчені використовували високополярний розчинник, щоб запобігти кластеризації адсорбції адсорбції самоорганізованого моношару (SAM), ефективно розділивши процес від етапу розчинення. Потім вони застосували низькополярний розчинник, щоб забезпечити утворення щільного шару SAM під час процесу адсорбції. Щоб перовскіт добре прилип до підкладки, використовували попередньо змішаний затравочний шар, який поліпшив кристалічність і змочуваність шару.

Дослідники виготовили гнучкий монолітний тандемний сонячний елемент перовскіт/CIGS розміром близько 1,09 кв. см. Він досяг стабільної ефективності 24,6%, що є одним з найвищих показників для гнучких сонячних панелей.

Раніше ми писали, що сонячні панелі дадуть ще більше енергії. Китайська компанія Longi заявила, що її гібридний кристалічний кремнієвий сонячний елемент із зустрічно-гребінчастим контактом (HIBC) досяг рекордної ефективності 27,81%.