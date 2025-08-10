Китайські сонячні панелі не потрібні: що придумали в Австралії їм на заміну

Коли ви думаєте про сонячні панелі, ви, ймовірно, уявляєте собі Китай, США і Європу як лідерів ринку. Але тепер одна з найамбітніших ініціатив у цій галузі виходить з Австралії.

Related video

Усе завдяки Tindo Solar, виробнику фотоелектричних панелей, який нещодавно оголосив про будівництво гігафабрики, здатної виробляти 1,9 мільйона панелей на рік, пише ecoticias.com.

Компанія планує запустити виробництво 2025 року і випускати 7000 панелей на день. Цей новий завод стане найбільшим в Австралії. Мета: задовольнити попит країни, а це 22 000 панелей, що встановлюються щодня. Проєкт спрямований на створення сотень нових робочих місць, місцевої промислової екосистеми для виробництва компонентів (поки що майже повністю імпортованих), стабільності в умовах конкуренції з боку китайських брендів.

Існують і проблеми. Одна з них полягає в тому, що Tindo нині не працює на повну потужність і стикається з жорсткою міжнародною конкуренцією. Для успіху проєкту вкрай важливо отримати держпідтримку, створити національний ланцюжок постачання сировини.

Не зупиняючись на заводському проєкті, компанія Tindo також запустила серію Walara — першу в Австралії лінійку сонячних панелей з технологією n-типу та двосторонньою конструкцією, що вловлює світло з обох боків. Топовою є модель Walara 425 Вт G3P з ККД 21,8% і міцною конструкцією, розрахованою на екстремальні умови країни. Вона оснащена 108 осередками, що знижують тепловтрати, двошаровим загартованим склом з покриттям антивідблиску, чорною анодованою алюмінієвою рамою, що запобігає появі мікротріщин.

Пропозиція Tindo Solar — це більше, ніж просто розширення бізнесу; гігафабрика може стати першим кроком до створення конкурентоспроможного та стійкого ланцюжка сонячної енергетики у світі. У разі успіху ця ініціатива може залучити додаткові інвестиції та стимулювати місцеві компанії до виробництва таких компонентів, як скло та електроніка.

І, крім усього цього, споживач також отримує вигоду: зниження залежності від імпорту; потенційно більш доступні ціни за наявності правильних стимулів; підвищення енергетичної безпеки в періоди геополітичної нестабільності.

Раніше ми писали, що нова технологія перезапустить сонячні панелі. Фотоелементи, виготовлені з переробленого скла, за своїми характеристиками не поступаються абсолютно новим панелям. Такого висновку дійшли американські дослідники.