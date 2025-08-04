Нова технологія перезапустить сонячні панелі: яке відкриття зробили вчені

Сонячні панелі, виготовлені з переробленого скла, за своїми характеристиками не поступаються абсолютно новим панелям. Такого висновку дійшли американські дослідники.

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Це відкриття — важливий крок уперед на шляху розвитку сектору відновлюваної енергії, зазначає interestingengineering.com. У рамках спільного дослідницького проєкту фахівці Університету штату Арізона і компанії SOLARCYCLE виготовили і випробували прототипи сонячних панелей, які називаються "міні-модулями", із суміші 50% переробленого скла і 50% нового скла.

Під час оцінки ці модулі не показали статистично значущої різниці в ефективності перетворення енергії або продуктивності порівняно з контрольними панелями, виготовленими повністю з нових матеріалів.

Як працює нова технологія

Для тестових зразків узяли скло з сонячних панелей, що відслужили свій термін, перероблених з використанням запатентованої технології SOLARCYCLE.

"Не обов'язково жертвувати продуктивністю, щоб створювати більш екологічні сонячні панелі", — підкреслили вчені.

Їхнє дослідження зміцнило місію SOLARCYCLE зі створення замкнутої системи для виробництва сонячних панелей. Використовуючи перероблені матеріали, компанія прагне скоротити кількість відходів і зміцнити ланцюжок постачання сонячної енергії.

Раніше компанія SOLARCYCLE оголосила про плани будівництва великого заводу з переробки в американському штаті Джорджія. Будівництво планують завершити вже в нинішньому році. Новий завод потужністю 5 гігават спочатку зможе переробляти 2 мільйони панелей на рік, а потім ці показники будуть ще збільшуватися.

Також Фокус писав, що була представлена перша в історії алмазна сонячна панель. Перші випробування вже показали хороші результати — її фотоелемент продемонстрував неймовірну яскравість і потужність.

Ще стало відомо, що в Нідерландах викидають сонячні панелі тисячами. Але там для цього є причина — сонячна електростанція розташована в околицях головного аеропорту країни, і яскраве світло сонячних панелей засліплює пілотів, які заходять на посадку, створюючи таким чином небезпеку для польотів.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея представила першу у світі невидиму сонячну панель. Один такий модуль може заряджати смартфон, використовуючи тільки сонячне світло.