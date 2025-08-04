Новая технология перезапустит солнечные панели: какое открытие сделали ученые

Солнечные панели, изготовленные из переработанного стекла, по своим характеристикам не уступают совершенно новым панелям. К такому выводу пришли американские исследователи.

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Это открытие – важный шаг вперед на пути развития сектора возобновляемой энергии, отмечает interestingengineering.com. В рамках совместного исследовательского проекта специалисты Университета штата Аризона и компании SOLARCYCLE изготовили и испытали прототипы солнечных панелей, называемых «мини-модулями», из смеси 50% переработанного стекла и 50% нового стекла.

При оценке эти модули не показали статистически значимой разницы в эффективности преобразования энергии или производительности по сравнению с контрольными панелями, изготовленными полностью из новых материалов.

Как работает новая технология

Для тестовых образцов взяли стекло из отслуживших свой срок солнечных панелей, переработанных с использованием запатентованной технологии SOLARCYCLE.

«Не обязательно жертвовать производительностью, чтобы создавать более экологичные солнечные панели», — подчеркнули ученые.

Их исследование укрепило миссию SOLARCYCLE по созданию замкнутой системы для производства солнечных панелей. Используя переработанные материалы, компания стремится сократить количество отходов и укрепить цепочку поставок солнечной энергии.

Ранее компания SOLARCYCLE объявила о планах строительства крупного завода по переработке в американском штате Джорджия. Строительство планируют завершить уже в нынешнем году. Новый завод мощностью 5 гигаватт изначально сможет перерабатывать 2 миллиона панелей в год, а затем эти показатели будут еще увеличиваться.

Также Фокус писал, что была представлена первая в истории алмазная солнечная панель. Первые испытания уже показали хорошие результаты – ее фотоэлемент продемонстрировал невероятную яркость и мощность.

Еще стало известно, что в Нидерландах выбрасывают солнечные панели тысячами. Но там для этого есть причина – солнечная электростанция расположена в окрестностях главного аэропорта страны, и яркий свет солнечных панелей ослепляет пилотов, заходящих на посадку, создавая таким образом опасность для полетов.

Ранее сообщалось, что Южная Корея представила первую в мире невидимую солнечную панель. Один такой модуль может заряжать смартфон, используя только солнечный свет.