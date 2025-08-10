Китайские солнечные панели не нужны: что придумали в Австралии им на замену

Когда вы думаете о солнечных панелях, вы, вероятно, представляете себе Китай, США и Европу в качестве лидеров рынка. Но теперь одна из самых амбициозных инициатив в этой отрасли исходит из Австралии.

Все благодаря Tindo Solar, производителю фотоэлектрических панелей, который недавно объявил о строительстве гигафабрики, способной производить 1,9 миллиона панелей в год, пишет ecoticias.com.

Компания планирует запустить производство в 2025 году и выпускать 7000 панелей в день. Этот новый завод станет крупнейшим в Австралии. Цель: удовлетворить спрос страны, а это 22 000 панелей, устанавливаемых ежедневно. Проект направлен на создание сотен новых рабочих мест, местной промышленной экосистемы для производства компонентов (пока почти полностью импортируемых), стабильности в условиях конкуренции со стороны китайских брендов.

Существуют и проблемы. Одна из них заключается в том, что Tindo в настоящее время не работает на полную мощность и сталкивается с жесткой международной конкуренцией. Для успеха проекта крайне важно получить господдержку, создать национальную цепочку поставок сырья.

Не останавливаясь на заводском проекте, компания Tindo также запустила серию Walara – первую в Австралии линейку солнечных панелей с технологией n-типа и двусторонней конструкцией, которая улавливает свет с обеих сторон. Топовой является модель Walara 425 Вт G3P с КПД 21,8% и прочной конструкцией, рассчитанной на экстремальные условия страны. Она оснащена 108 ячейками, снижающими теплопотери, двухслойным закаленным стеклом с антибликовым покрытием, черной анодированной алюминиевой рамой, предотвращающей появление микротрещин.

Предложение Tindo Solar — это больше, чем просто расширение бизнеса; гигафабрика может стать первым шагом к созданию конкурентоспособной и устойчивой цепочки солнечной энергетики в мире. В случае успеха эта инициатива может привлечь дополнительные инвестиции и стимулировать местные компании к производству таких компонентов, как стекло и электроника.

И, помимо всего этого, потребитель также получает выгоду: снижение зависимости от импорта; потенциально более доступные цены при наличии правильных стимулов; повышение энергетической безопасности в периоды геополитической нестабильности.

