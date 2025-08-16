Миллиарды устройств будут работать без батарей: ученые создали новый источник энергии

Международная команда ученых разработала новые долговечные солнечные элементы, способные эффективно генерировать электроэнергию в помещении.

Появление солнечных панелей, генерирующих энергию не только на улице, означает, что такие устройства, как клавиатуры, пульты дистанционного управления, сигнализации и датчики, вскоре смогут работать без батареек, пишет Tech Xplore.

"Миллиарды устройств, требующих небольшого количества энергии, зависят от замены батарей — это неэкологичная практика", — отметил старший автор исследования, доктор Моджтаба Абди Джалеби из Института исследований материалов UCL.

Для создания новых солнечных элементов ученые использовали материал под названием перовскит, состав которого можно регулировать для лучшего поглощения определенных длин волн света. Главным недостатком перовскита является наличие крошечных дефектов в кристаллической структуре, известных как ловушки. Эти дефекты не только прерывают поток электричества, но и способствуют деградации материала со временем.

Солнечные элементы, способные генерировать электроэнергию в помещении Фото: techxplore

Исследователи рассказали, что использовали комбинацию химических веществ для уменьшения этих дефектов, что потенциально делает перовскитные солнечные панели жизнеспособными для использования в помещении.

По словам ученых, полученные солнечные элементы примерно в шесть раз эффективнее лучших коммерчески доступных солнечных элементов для помещений. В ходе тестирования они превращали 37,6% света в помещении в электричество, побив мировой рекорд в своей нише. Кроме того, такие панели можно использовать примерно пять лет или больше, а не только несколько недель или месяцев.

"Наши специально разработанные перовскитные солнечные элементы для помещений могут собирать гораздо больше энергии, чем коммерческие элементы, и являются более долговечными, чем другие прототипы. Это прокладывает путь для электроники, которая питается от окружающего света, который уже присутствует в нашей жизни", — подчеркнул доктор Моджтаба Абди Джалеби.

Напомним, команда исследователей из Китая разработала передовой материал для органических солнечных элементов, который может значительно повысить их эффективность.

Фокус также сообщал, что учёные из Южной Кореи представили высокоэффективные двусторонние солнечные элементы на прозрачных электродах.