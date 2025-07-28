Вперше в історії: сонячні панелі раптом виробили надзвичайну кількість енергії

Сонячні панелі вперше обійшли вітряні електростанції, згенерувавши понад 11% від загального обсягу виробництва електроенергії в США. При цьому разом сонячні та вітрові джерела виробили п’яту частину енергії, а всі відновлювані джерела енергії загалом — майже 30%.

Related video

Сонячні електростанції зараз вважаються найшвидше зростаючим джерелом електроенергії в США, згідно з останнім звітом EIA "Щомісячний звіт про електроенергію", передає Electrek. Тільки у травні виробництво сонячної енергії зросло на 26,4%, забезпечивши понад 11% виробництва електроенергії в США протягом місяця.

Як зазначають у виданні, вперше в історії поєднання сонячної енергетики комунального масштабу та малої сонячної енергетики виробило більше електроенергії, ніж вітрової. Сонячні панелі згенерували 38 965 ГВт·год, а вітрові турбіни — 36 907 ГВт·год.

Ба більше, протягом перших п'яти місяців 2025 року виробництво сонячної теплової та фотоелектричної енергії комунального масштабу зросло на 39,8%, тоді як виробництво електроенергії малими системами зросло на 10,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Також повідомляється, сонячна енергетика перевершила генерацію гідроелектростанцій США (6,1%). Наразі сонячні панелі виробляють більше електроенергії, ніж гідроенергетика, біомаса та геотермальна енергія разом узяті.

Важливо

Прорив лише за два роки: чому сонячної енергії раптово стало надзвичайно багато

Загалом всі відновлювані джерела енергії виробили на 9,7% більше електроенергії з січня по травень, ніж рік тому (на 7,6% більше лише у травні) та забезпечили 28,1% від загального виробництва електроенергії в США порівняно з 26,5% 12 місяцями раніше. Лише у травні вони забезпечили 29,7% від загального обсягу виробництва електроенергії в США, поступаючись лише природному газу.

"Сонячна та вітрова енергетика продовжують зростати, встановлювати нові рекорди та перевершувати виробництво як вугілля, так і ядерної енергії", – зазначив виконавчий директор кампанії SUN DAY Кен Боссонг.

Нагадаємо, південнокорейські вчені представили двосторонні сонячні елементи на прозорих електродах, які продемонстрували одні із найкращих у світі показники ефективності.

Фокус також повідомляв, що вчені з Іспанії розробили напівпрозору сонячну панель, яку можна вбудувати у фасад будівлі.