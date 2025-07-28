Впервые в истории: солнечные панели вдруг выработали необычайное количество энергии

Солнечные панели впервые обошли ветряные электростанции, сгенерировав более 11% от общего объема производства электроэнергии в США. При этом вместе солнечные и ветровые источники выработали пятую часть энергии, а все возобновляемые источники энергии в целом — почти 30%.

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Солнечные электростанции сейчас считаются самым быстрорастущим источником электроэнергии в США, согласно последнему отчету EIA "Ежемесячный отчет об электроэнергии", передает Electrek. Только в мае производство солнечной энергии выросло на 26,4%, обеспечив более 11% производства электроэнергии в США в течение месяца.

Как отмечают в издании, впервые в истории сочетание солнечной энергетики коммунального масштаба и малой солнечной энергетики выработало больше электроэнергии, чем ветровой. Солнечные панели сгенерировали 38 965 ГВт-ч, а ветровые турбины — 36 907 ГВт-ч.

Более того, в течение первых пяти месяцев 2025 года производство солнечной тепловой и фотоэлектрической энергии коммунального масштаба выросло на 39,8%, тогда как производство электроэнергии малыми системами выросло на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Также сообщается, солнечная энергетика превзошла генерацию гидроэлектростанций США (6,1%). Сейчас солнечные панели производят больше электроэнергии, чем гидроэнергетика, биомасса и геотермальная энергия вместе взятые.

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В целом все возобновляемые источники энергии произвели на 9,7% больше электроэнергии с января по май, чем год назад (на 7,6% больше только в мае) и обеспечили 28,1% от общего производства электроэнергии в США по сравнению с 26,5% 12 месяцами ранее. Только в мае они обеспечили 29,7% от общего объема производства электроэнергии в США, уступая только природному газу.

"Солнечная и ветровая энергетика продолжают расти, устанавливать новые рекорды и превосходить производство как угля, так и ядерной энергии", — отметил исполнительный директор кампании SUN DAY Кен Боссонг.

Напомним, южнокорейские ученые представили двусторонние солнечные элементы на прозрачных электродах, которые продемонстрировали одни из лучших в мире показатели эффективности.

Фокус также сообщал, что ученые из Испании разработали полупрозрачную солнечную панель, которую можно встроить в фасад здания.