Прорыв всего за два года: почему солнечной энергии внезапно стало чрезвычайно много

В 2024 году возобновляемые источники энергии обеспечили 96% мирового спроса на новую энергию, и солнечные электростанции развиваются быстрее всех конкурентов.

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Сейчас в мире каждые 15 часов устанавливают объект инфраструктура солнечной энергетики мощностью один гигаватт — что примерно соответствует мощности новой угольной электростанции. Об этом в своей статье пишет американское издание The New Yorker.

Как подсчитали журналисты, с момента изобретения первого фотоэлектрического солнечного элемента в 1954 году потребовалось 68 лет, чтобы создать солнечную электростанцию мощностью в один тераватт в 2022 году. После этого потребовалось всего два года, чтобы достичь второго тераватта в 2024 году, а третий ожидается в течение нескольких месяцев.

Такой взрывной рост обусловлен значительным повышением эффективности оборудования, новыми технологиями производства и оптимизацией процессов монтажа. Также наблюдался значительный прогресс в переработке панелей, что означает, что теневая сторона солнечной энергетики — добыча полезных ископаемых и производство панелей — однажды может уйти в прошлое.

Например, сотрудница Оксфордского университета Ханна Ричи недавно подсчитала, что серебра, использованного в одной солнечной панели 2010 года производства, хватило бы примерно на пять современных. В теории, экономия ресурсов в сочетании с более эффективными методами переработки будет продолжать окупаться в течение многих лет.

Китай стал мировым лидером, ведь в 2023 году установил больше солнечной инфраструктуры, чем следующие девять стран из рейтинга вместе взятые, включая США, Японию и Германию. У него есть десятилетний план по увеличению мощностей в три раза к 2030 году, но при нынешних темпах может достигнуть цели к 2026 году.

Тем временем США при Дональде Трампе резко меняют курс на возобновляемое будущее. Его недавний законопроект "Большой красивый законопроект" предусматривает отмену налоговых льгот для новых покупателей солнечных панелей и аккумуляторов, а также предоставление крупных субсидий отраслям, использующим ископаемое топливо и биотопливо.

Чтобы оправдать этот шаг, Трамп обвинил солнечную и ветровую инфраструктуру в стремительном росте цен на электроэнергию, несмотря на неопровержимые доказательства того, что солнечная энергия делает общую энергосистему более стабильной, а электроэнергию — значительно дешевле. Учитывая это, неудивительно, что у президента есть и скрытые мотивы.

Ранее писали что на смену традиционной солнечной энергетике приходит флоатоэлектроэнергетика. Исследование показало, что плавучие панели могут вырабатывать около 9000 тераватт-часов в год.