Прорив лише за два роки: чому сонячної енергії раптово стало надзвичайно багато

У 2024 році поновлювані джерела енергії забезпечили 96% світового попиту на нову енергію, і сонячні електростанції розвиваються швидше за всіх конкурентів.

Related video

Наразі у світі кожні 15 годин встановлюють об'єкт інфраструктура сонячної енергетики потужністю один гігават — що приблизно відповідає потужності нової вугільної електростанції. Про це у своїй статті пише американське видання The New Yorker.

Як підрахували журналісти, з моменту винаходу першого фотоелектричного сонячного елемента в 1954 році знадобилося 68 років, щоб створити сонячну електростанцію потужністю в один тераватт у 2022 році. Після цього знадобилося всього два роки, щоб досягти другого тераватта у 2024 році, а третій очікується протягом декількох місяців.

Таке вибухове зростання зумовлене значним підвищенням ефективності обладнання, новими технологіями виробництва та оптимізацією процесів монтажу. Також спостерігався значний прогрес у переробці панелей, що означає, що тіньовий бік сонячної енергетики — видобуток корисних копалин і виробництво панелей — одного дня може піти в минуле.

Наприклад, співробітниця Оксфордського університету Ханна Річі нещодавно підрахувала, що срібла, використаного в одній сонячній панелі 2010 року виробництва, вистачило б приблизно на п'ять сучасних. У теорії, економія ресурсів у поєднанні з більш ефективними методами переробки продовжуватиме окупатися протягом багатьох років.

Китай став світовим лідером, адже у 2023 році встановив більше сонячної інфраструктури, ніж наступні дев'ять країн з рейтингу разом узяті, включно зі США, Японією та Німеччиною. У нього є десятирічний план зі збільшення потужностей утричі до 2030 року, але за нинішніх темпів може досягти мети до 2026 року.

Тим часом США за Дональда Трампа різко змінюють курс на поновлюване майбутнє. Його нещодавній законопроєкт "Великий гарний законопроєкт" передбачає скасування податкових пільг для нових покупців сонячних панелей і акумуляторів, а також надання великих субсидій галузям, що використовують викопне паливо і біопаливо.

Щоб виправдати цей крок, Трамп звинуватив сонячну та вітрову інфраструктуру в стрімкому зростанні цін на електроенергію, незважаючи на неспростовні докази того, що сонячна енергія робить загальну енергосистему більш стабільною, а електроенергію — значно дешевшою. З огляду на це, не дивно, що у президента є і приховані мотиви.

Раніше писали що на зміну традиційній сонячній енергетиці приходить флоатоелектроенергетика. Дослідження показало, що плавучі панелі можуть виробляти близько 9000 терават-годин на рік.