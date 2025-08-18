Сонячні панелі – не панацея: виробництво енергії під загрозою через неочевидну проблему

Європа стикається зі стрімким зростанням температури та зростанням попиту на енергію. Цьогорічна екстремальна спека виявила суттєві вразливості європейської енергомережі.

Попит на енергію в спеку зростає, оскільки люди активно використовують кондиціонери. Водночас високі температури підривають постачання електроенергії, зокрема з теплових та атомних електростанцій. Рішенням могла б стати сонячна енергія, однак лише за певних умов, повідомляє Euronews.

Як зазначають у виданні, кілька європейських країн були змушені неодноразово скорочувати виробництво електроенергії або зупиняти ядерні реактори через екстремальну спеку цього літа. До прикладу, цього літа 17 з 18 атомних електростанцій Франції зіткнулися зі скороченням потужності, а деякі з них були повністю зупинені.

Спека є проблемою для атомних електростанцій, адже для охолодження реакторів воду закачують з місцевих річок або моря. Потім її випускають назад при вищій температурі. Відповідно високі температури роблять воду непридатною для охолодження.

Окрім безпосередньо джерел енергії, з проблемами стикнулася сама енергосистема ЄС, створена для м'якшого та передбачуванішого клімату. Так, на початку липня в деяких районах Риму, Флоренції, Бергамо та Мілана сталися відключення світла, оскільки застаріла інфраструктура Італії була доведена до межі своїх можливостей через погодні умови. Постачальник енергії Enel заявив, що підземні кабелі також розширилися та перегрілися.

При цьому у червні 2025 року спостерігався найвищий щомісячний обсяг виробництва сонячної електроенергії в ЄС за всю історію спостережень. Сонячна енергія забезпечувала електромережу належним чином протягом світлового дня. Найбільше її було опівдні, коли було найбільше навантаження на кондиціонери, що допомагало зменшити навантаження на мережу та запобігти відключенням.

"На теплоелектростанціях спостерігалися перебої в роботі через проблеми з охолодженням на атомних об'єктах, тоді як висока продуктивність сонячної енергії допомогла стабілізувати напружені мережі", — розповів Павел Чижак, директор європейських програм Ember.

Водночас липневі хвилі спеки призвели до падіння виробництва вітроенергетики. Під час безпрецедентного сплеску високих температур у Фінляндії різко впало виробництво вітроенергетики, причому генерація була однією з найслабших за всю історію спостережень. Країна перейшла на гідроенергетику, але цього одного було недостатньо, щоб покрити розрив у виробництві.

Підбиваючи підсумки, у виданні зазначили, що в умовах екстремальної спеки роль сонячної енергії зростає, однак самі по собі відновлювані джерела енергії не є панацеєю, якщо їх не підтримувати накопичувачами енергії та кращою інфраструктурою.

"Інвестування в гнучкі мережі, що працюють на відновлюваних джерелах енергії, допоможе енергосистемі бути стійкою та підтримувати низькі витрати", — наголосив Чижак.

Нагадаємо, Іспанія зробила ставку на сонячні панелі, ставши другою в Європі за кількістю сонячних електростанцій після Німеччини. Однак прибуток від виробітку згодом змінився на збитки та відключення світла.