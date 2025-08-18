Солнечные панели — не панацея: производство энергии под угрозой из-за неочевидной проблемы

Европа сталкивается со стремительным ростом температуры и ростом спроса на энергию. Нынешняя экстремальная жара выявила существенные уязвимости европейской энергосети.

Спрос на энергию в жару растет, поскольку люди активно используют кондиционеры. В то же время высокие температуры подрывают поставки электроэнергии, в частности с тепловых и атомных электростанций. Решением могла бы стать солнечная энергия, однако лишь при определённых условиях, сообщает Euronews.

Как отмечают в издании, несколько европейских стран были вынуждены неоднократно сокращать производство электроэнергии или останавливать ядерные реакторы из-за экстремальной жары этим летом. К примеру, этим летом 17 из 18 атомных электростанций Франции столкнулись с сокращением мощности, а некоторые из них были полностью остановлены.

Жара является проблемой для атомных электростанций, ведь для охлаждения реакторов воду закачивают из местных рек или моря. Затем ее выпускают обратно при более высокой температуре. Соответственно высокие температуры делают воду непригодной для охлаждения.

Кроме непосредственно источников энергии, с проблемами столкнулась сама энергосистема ЕС, созданная для более мягкого и предсказуемого климата. Так, в начале июля в некоторых районах Рима, Флоренции, Бергамо и Милана произошли отключения света, поскольку устаревшая инфраструктура Италии была доведена до предела своих возможностей из-за погодных условий. Поставщик энергии Enel заявил, что подземные кабели также расширились и перегрелись.

При этом в июне 2025 года наблюдался самый высокий ежемесячный объем производства солнечной электроэнергии в ЕС за всю историю наблюдений. Солнечная энергия обеспечивала электросеть должным образом в течение светового дня. Больше всего ее было в полдень, когда была наибольшая нагрузка на кондиционеры, что помогало уменьшить нагрузку на сеть и предотвратить отключения.

"На теплоэлектростанциях наблюдались перебои в работе из-за проблем с охлаждением на атомных объектах, тогда как высокая производительность солнечной энергии помогла стабилизировать напряженные сети", — рассказал Павел Чижак, директор европейских программ Ember.

В то же время июльские волны жары привели к падению производства ветроэнергетики. Во время беспрецедентного всплеска высоких температур в Финляндии резко упало производство ветроэнергетики, причем генерация была одной из самых слабых за всю историю наблюдений. Страна перешла на гидроэнергетику, но этого одного было недостаточно, чтобы покрыть разрыв в производстве.

Подводя итоги, в издании отметили, что в условиях экстремальной жары роль солнечной энергии возрастает, однако сами по себе возобновляемые источники энергии не являются панацеей, если их не поддерживать накопителями энергии и лучшей инфраструктурой.

"Инвестирование в гибкие сети, работающие на возобновляемых источниках энергии, поможет энергосистеме быть устойчивой и поддерживать низкие расходы", — подчеркнул Чижак.

Напомним, Испания сделала ставку на солнечные панели, став второй в Европе по количеству солнечных электростанций после Германии. Однако прибыль от выработки впоследствии сменилась на убытки и отключения света.