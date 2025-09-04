Китай встановив у 2025 році більше сонячних панелей, ніж весь інший світ разом узятий

Встановлення сонячних електростанцій у світі б'є рекорди у 2025 році. У першому півріччі з'явилося 380 ГВт нових сонячних потужностей — зростання на 64% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. З них 256 ГВт встановив Китай.

Для порівняння, позначка в 350 ГВт була досягнута у вересні минулого року. Цього року цей рубіж було досягнуто в червні. Такі темпи підтверджують статус сонячної енергетики як найбільш швидкозростаючого джерела електроенергії у світі. У 2024 році світове вироблення сонячної енергії зросло на 28% (+469 терават-годин) порівняно з 2023 роком, що перевищує темпи зростання будь-якого іншого джерела енергії, пише electrek.co.

Ніколас Фулгум, старший аналітик з аналітичного центру Ember сказав, що щорічно кількість сонячних електростанцій стрімко зростає. В умовах нестабільності енергетичних ринків сонячна енергія пропонує електроенергію, яку можна випустити з рекордною швидкістю для задоволення зростаючого попиту, незалежно від глобальних ланцюжків поставок викопного палива.

Домінування Китаю в сонячній енергетиці

Китай лідирує в цій галузі з великим відривом, повідомляє ЗМІ. У першій половині 2025 року країна встановила в 2 рази більше сонячних потужностей, ніж всі інші країни світу разом узяті, що склало 67% від загального обсягу нових потужностей. Це більше, ніж 54% за аналогічний період минулого року.

Компанії завершили проєкти до набрання чинності новими правилами компенсації за вітро- і сонячну енергетику в червні, що і сприяло різкому зростанню. Хоча це може призвести до сповільнення зростання в другій половині року, нові вимоги до закупівель чистої енергії для промисловості та оптимістичні прогнози Китайської асоціації сонячної енергетики (CPIA) припускають, що 2025 рік все ж таки перевершить показник 2024 року, йдеться в матеріалі.

Сонячна енергетика у світі

Інші країни також активно нарощують потужності сонячної енергетики. Так, у першій половині 2025 року вони ввели в експлуатацію, за оцінками, 124 ГВт, що на 15% більше, ніж роком раніше.

Індія посіла друге місце з 24 ГВт, що на 49% більше, ніж 16 ГВт минулого року.

США посіли третє місце з 21 ГВт, що на 4% більше, ніж роком раніше, незважаючи на певні кроки адміністрації президента Трампа щодо стримування розвитку "зеленої" енергетики.

У Німеччині та Бразилії спостерігалося невелике зниження, тоді як решта світу приростила на 65 ГВт, що на 22% більше, ніж 2024 року.

Африканський ринок сонячної енергетики також демонструє пожвавлення. За останній рік континент імпортував з Китаю на 60% більше сонячних панелей, хоча відсутність надійних даних про встановлення ускладнює відстеження справжніх темпів розгортання.

Раніше ми писали про те, що ЄС закликає "відмовитися" від сонячних панелей. Європейські економісти вважають, що сонячна енергетика Європи зазнала поразки в конкуренції з Китаєм, тому варто залишити цю галузь, зосередившись на інших важливих секторах.