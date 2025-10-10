В Австралії викидають тонни сонячних панелей: розкрився їхній страшний недолік (фото)

Австралія, світовий лідер за кількістю сонячних панелей на душу населення, зіткнулася з несподіваною проблемою — у країні занадто багато сміття від старих батарей. Їх масово викидають на звалища, створюючи нову екологічну загрозу.

Стрімке зростання популярності сонячної енергетики виявило її критичну ваду: відсутність ефективної системи утилізації. До кінця року прогнозується, що обсяг відходів від сонячних панелей в Австралії сягне 280 000 тонн, і більша частина залишиться на звалищі, пише Tech Xplore.

Хоча термін служби модулів у середньому становить 20-30 років, на практиці їх нерідко міняють набагато раніше. Однак переробляти цю техніку невигідно, а для повторної експлуатації немає ні інфраструктури, ні законодавчої бази. Примітно, що нові панелі подешевшали настільки, що купувати вживані часто не має сенсу. До того ж немає жодних субсидій або пільг для встановлення вживаних панелей.

У різних штатах діють свої закони, і немає єдиної системи сертифікації для старих панелей. Установники бояться юридичної відповідальності, а покупці — ризиків. Нарешті, відсутня система для тестування і відновлення старих панелей, щоб оцінити їхній залишковий ресурс і безпеку.

Щоб сонячні панелі стали екологічнішими, потрібно вирішити проблему відходів Фото: unsplash.com

Яке рішення пропонують вчені

Дослідники з Університету Південної Австралії розробили стратегію, здатну перетворити сміття на цінний ресурс і сформувати повноцінний вторинний ринок. Рішення висуваються такі:

Сертифікація та маркування: Пропонують запровадити обов'язкову сертифікацію для б/в панелей, яка підтверджуватиме їхній стан. А для простоти — зрозумілу для споживача систему маркування, наприклад, "золотий", "срібний" або "бронзовий" клас, що вказує на залишкову ефективність і розрахунковий термін служби.

Пропонують запровадити обов'язкову сертифікацію для б/в панелей, яка підтверджуватиме їхній стан. А для простоти — зрозумілу для споживача систему маркування, наприклад, "золотий", "срібний" або "бронзовий" клас, що вказує на залишкову ефективність і розрахунковий термін служби. "Цифровий паспорт": Кожна панель має отримати свій "цифровий паспорт" (наприклад, у вигляді QR-коду або запису в блокчейні), де зберігатиметься вся інформація про її історію використання та продуктивність. Це дасть змогу легко і швидко оцінити, чи придатна вона для повторного встановлення.

"Якби дані про продуктивність кожної сонячної панелі записувалися у відповідну базу, доступну покупцям і регулювальним органам, це б значно знизило невизначеність у галузі", — зазначає доцент Сухбір Сандху.

На думку вчених, створення функціонального вторинного ринку не тільки розв'яже проблему відходів, а й дасть змогу отримати максимальну вигоду з інвестицій у "зелену" енергетику, зробивши її по-справжньому стійкою і циклічною.

