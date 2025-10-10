В Австралии выбрасывают тонны солнечных панелей: вскрылся их страшный недостаток (фото)

Австралия, мировой лидер по количеству солнечных панелей на душу населения, столкнулась с неожиданной проблемой — в стране слишком много мусора от старых батарей. Их массово выбрасывают на свалки, создавая новую экологическую угрозу.

Стремительный рост популярности солнечной энергетики выявил ее критический изъян: отсутствие эффективной системы утилизации. К концу года прогнозируется, что объем отходов от солнечных панелей в Австралии достигнет 280 000 тонн, и большая часть останется на свалке, пишет Tech Xplore.

Хотя срок службы модулей в среднем составляет 20-30 лет, на практике их нередко меняют гораздо раньше. Однако перерабатывать эту технику невыгодно, а для повторной эксплуатации нет ни инфраструктуры, ни законодательной базы. Примечательно, что новые панели подешевели настолько, что покупать бывшие в употреблении зачастую не имеет смысла. Вдобавок нет никаких субсидий или льгот для установки б/у панелей.

В разных штатах действуют свои законы, и нет единой системы сертификации для подержанных панелей. Установщики боятся юридической ответственности, а покупатели — рисков. Наконец, отсутствует система для тестирования и восстановления старых панелей, чтобы оценить их остаточный ресурс и безопасность.

Чтобы солнечные панели стали экологичнее, нужно решить проблему отходов Фото: unsplash.com

Какое решение предлагают ученые

Исследователи из Университета Южной Австралии разработали стратегию, способную превратить мусор в ценный ресурс и сформировать полноценный вторичный рынок. Решения выдвигаются следующие:

Сертификация и маркировка: Предлагают ввести обязательную сертификацию для б/у панелей, которая будет подтверждать их состояние. А для простоты — понятную для потребителя систему маркировки, например, "золотой", "серебряный" или "бронзовый" класс, указывающий на остаточную эффективность и расчетный срок службы.

Предлагают ввести обязательную сертификацию для б/у панелей, которая будет подтверждать их состояние. А для простоты — понятную для потребителя систему маркировки, например, "золотой", "серебряный" или "бронзовый" класс, указывающий на остаточную эффективность и расчетный срок службы. "Цифровой паспорт": Каждая панель должна получить свой "цифровой паспорт" (например, в виде QR-кода или записи в блокчейне), где будет храниться вся информация о ее истории использования и производительности. Это позволит легко и быстро оценить, пригодна ли она для повторной установки.

"Если бы данные о производительности каждой солнечной панели записывались в cоответствующую базу, доступную покупателям и регулирующим органам, это бы значительно снизило неопределенность в отрасли", — отмечает доцент Сухбир Сандху.

По мнению ученых, создание функционального вторичного рынка не только решит проблему отходов, но и даст возможность извлечь максимальную выгоду из инвестиций в "зеленую" энергетику, сделав ее по-настоящему устойчивой и цикличной.

