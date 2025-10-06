Солнечные панели существенно подорожают: аналитики рассказали, к чему готовиться

Аналитический центр Wood Mackenzie прогнозирует, что цены на солнечные панели вырастут до 9% в четвертом квартале этого года, что обусловлено несколькими факторами.

Будущий рост цен на солнечные панели аналитики связывают с запланированной консолидацией китайской поликремниевой промышленности, сокращением производства и отменой 13% экспортной скидки НДС в Китае с октября. Об этом пишет pv magazine.

Старший аналитик и руководитель отдела глобальной цепи поставок солнечной энергии в Wood Mackenzie Яна Гришко отметила, что в течение последних 18 месяцев застройщики получали выгоду от того, что солнечные панели и аккумуляторы продавались по чрезвычайно низким ценам, поскольку китайские производители пытались перераспределить избыточный товар.

По данным аналитиков, в 2024 году и в начале 2025 года цены на солнечные панели достигли исторических минимумов в размере от 0,07 до 0,09 доллара за ватт. Однако производители уже предупредили международных клиентов о том, что в четвертом квартале в результате отмены возврата НДС цены будет ожидаться рост цен примерно на 9%

"Правительство Китая вмешалось, чтобы стабилизировать рынок, и застройщикам во всем мире придется соответственно скорректировать свои ожидания по закупкам", — сказала Гришко.

Согласно отчету Wood Mackenzie, отмена 13% экспортной скидки НДС также повлияет на цены на аккумуляторы, которые, как ожидается, вырастут на аналогичный процент. Аналитики назвали эти изменения "структурной коррекцией от разрушительных ценовых войн к устойчивой рентабельности".

"Это смещение в конечном итоге положительно повлияет на долгосрочное здоровье отрасли. Для производителей это является желанной возможностью реинвестировать и внедрять инновации. Для разработчиков во всем мире это означает корректировку ожиданий по закупкам. А для политиков это своевременное напоминание о рисках, присущих концентрированным цепям поставок", — пояснила Гришко.

Напомним, Индия ограничивает производство солнечной энергии, чтобы поддерживать стабильность своей энергосети и уменьшить нагрузку на линии электропередач.