Сонячні панелі суттєво подорожчають: аналітики розповіли, до чого готуватися

Аналітичний центр Wood Mackenzie прогнозує, що ціни на сонячні панелі зростуть до 9% у четвертому кварталі цього року, що зумовлено кількома факторами.

Майбутнє зростання цін на сонячні панелі аналітики пов’язують із запланованою консолідацією китайської полікремнієвої промисловості, скороченням виробництва та скасуванням 13% експортної знижки ПДВ у Китаї з жовтня. Про це пише pv magazine.

Старший аналітик та керівник відділу глобального ланцюга поставок сонячної енергії в Wood Mackenzie Яна Гришко зазначила, що протягом останніх 18 місяців забудовники отримували вигоду від того, що сонячні панелі та акумулятори продавалися за надзвичайно низькими цінами, оскільки китайські виробники намагалися перерозподілити надлишковий товар.

За даними аналітиків, у 2024 році та на початку 2025 року ціни на сонячні панелі досягли історичних мінімумів у розмірі від 0,07 до 0,09 долара за ват. Однак виробники вже попередили міжнародних клієнтів про те, що в четвертому кварталі в результаті скасування повернення ПДВ ціни очікуватиметься зростання цін приблизно на 9%

"Уряд Китаю втрутився, щоб стабілізувати ринок, і забудовникам у всьому світі доведеться відповідно скоригувати свої очікування щодо закупівель", — сказала Гришко.

Згідно зі звітом Wood Mackenzie, скасування 13% експортної знижки ПДВ також вплине на ціни на акумулятори, які, як очікується, зростуть на аналогічний відсоток. Аналітики назвали ці зміни "структурною корекцією від руйнівних цінових війн до сталої рентабельності".

"Цей зсув зрештою позитивно вплине на довгострокове здоров’я галузі. Для виробників це є бажаною можливістю реінвестувати та впроваджувати інновації. Для розробників у всьому світі це означає коригування очікувань щодо закупівель. А для політиків це своєчасне нагадування про ризики, властиві концентрованим ланцюгам поставок", — пояснила Гришко.

Нагадаємо, Індія обмежує виробництво сонячної енергії, щоб підтримувати стабільність своєї енергомережі та зменшити навантаження на лінії електропередач.