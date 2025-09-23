Бум на сонячні панелі може обернутися великими проблемами: що потрібно врахувати українцям

В Австралії спостерігається безпрецедентний сплеск встановлення акумуляторних батарей для житлових будинків, що дають змогу накопичувати сонячну енергію та економити на електроенергії.

Related video

У липні 2025 року в будинках по всій країні було встановлено понад 60 000 таких систем, що всього за два місяці збільшило загальну ємність на сотні мегават-годин. Подробиці повідомляє австралійське видання Energy Matters.

Приводом для масової закупівлі став запуск державної програми субсидування, які скоротили витрати австралійців на тисячі доларів. Завдяки їй системи накопичення енергії купують сім'ї, які раніше не могли собі їх дозволити. Масштаби показують бажання населення скоротити рахунки за електроенергію і залежність від центральної мережі.

Але багато сімей купують великі акумулятори через низькі ціни, тоді як їхні будинки не відповідають за характеристиками. Установка ємністю 30 кВт годин може виглядати привабливо, але більша частина потенціалу простоюватиме, якщо домогосподарство не виробляє або не споживає достатньо енергії.

Надлишкова потужність може прив'язати домогосподарства до обладнання, яке погано інтегрується з наявною сонячною системою або майбутніми оновленнями. Це також може призвести до проблем з надійністю, якщо постачальник обладнання, купленого за зниженою ціною, піде з ринку і припинить підтримку в разі неполадок.

Як нагадує ЗМІ, підвищений ажіотаж у минулому вже викликав проблеми. Колись жителі Австралії масово встановлювали сонячні панелі маловідомих брендів, купленим за знижками, але через кілька років вони вийшли з ладу, викликавши обурення власників. Акумулятори ризикують повторити той самий шлях, якщо купувати їх заради знижки, а не заради довговічності.

Сонячні батареї дають змогу знизити витрати на електрику Фото: Invinity

Сонячна батарея — це не короткостроковий продукт, очікується, що вона працюватиме щодня, рік за роком, у холодні та спекотні сезони. Її користь залежить не стільки від ціни, скільки від того, як вона покаже себе через десять років і більше, чи збережеться гарантія, чи можна буде її переробити і замінити.

Виробники рекламують кількість циклів і показники ефективності, але суворий клімат Австралії швидко показує правдивість або хибність заяв. Тому деякі гарантійні зобов'язання виробників прив'язані до суворих вимог до встановлення, особливостей використання або навіть обмеження продуктивності.

Аналітики радять під час вибору сонячної батареї враховувати енергоспоживання будинку, кількість електрики, яка виробляється протягом дня і споживається ввечері. Правильно підібраний пристрій у довгостроковій перспективі буде вигіднішим, ніж батарея занадто великої ємності.

Репутація бренду та гарантійне обслуговування також дуже важливі. Виробники з перевіреним досвідом роботи в країні з більшою ймовірністю виконуватимуть свої зобов'язання протягом десятиліття і більше.

Раніше писали, що в Австралії вітрові електростанції стають невигідними. Їхнє встановлення та обслуговування вимагає занадто високих витрат порівняно з сонячними станціями з акумуляторами.

Повідомляли також, що трикутні сонячні електростанції виявилися кращими за звичайні. Компанія SolarDuck проводить їхні випробування в Нідерландах.