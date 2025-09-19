Вітрові електростанції більше не вигідні: експерти назвали причини

Вартість вітряних турбін у 2025 році зросла майже вдвічі і тепер не може конкурувати з сонячними електростанціями в Австралії.

На ціни сильно вплинула інфляція, додаткові витрати на розробку більш складних ділянок і затримок, викликаних вузькими місцями в плануванні та апеляціями. Ці проблеми експерти обговорили в середу, 17 вересня, на Азіатсько-Тихоокеанському саміті з вітроенергетики в Мельбурні, передає видання Renew Economy.

Керівник енергетичного підрозділу компанії Arup Патрік Горр заявив, що договори про купівлю електроенергії (PPA) зараз часто передбачають ціну 110-120 доларів за мегават-годину, і це доволі мало у 2025 році. Чим більший проєкт, тим більші витрати, і їх складніше планувати. І навіть за такої ціни потрібно ще отримати замовлення.

За словами директора Мережі енергетичних ф'ючерсів при Університеті Вуллонгонга Тая Крістофера, підписати угоду про закупівлю електроенергії стає все складніше за будь-якою ціною. Причина криється у волатильності оптового ринку, оскільки сонячна енергетика знижує ціни на електрику протягом дня, а потім три найбільші постачальники електроенергії (великі комунальні компанії, які поєднують у собі функції генераторів і роздрібних продавців) використовують акумулятори для підвищення цін увечері.

В Австралії жоден проєкт з вітрової енергетики не досяг фінансового закриття у 2025 році. Очікується, що невелику кількість проєктів, які досягли фінальної стадії, буде завершено найближчими місяцями, а 2026 року запустять електростанції на кілька десятків гігават.

В Австралії жоден проєкт з вітрової енергетики не досяг фінансового закриття у 2025 році. Очікується, що невелику кількість проєктів, які досягли фінальної стадії, буде завершено найближчими місяцями, а 2026 року запустять електростанції на кілька десятків гігават.

Один з провідних керівників галузі припустив, що гібридні сонячні батареї наразі створюють загрозу існуванню вітроенергетики тільки через більш низьку ціну, не кажучи вже про швидкість розгортання і модульну конструкцію. Вартість і час, необхідні для будівництва вітрових проєктів, тепер призводять до того, що забудовники, які колись були зосереджені на вітрі, вибирають гібридні проєкти на основі сонячних батарей.

