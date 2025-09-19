Ветровые электростанции больше не выгодны: эксперты назвали причины

Стоимость ветряных турбин в 2025 году выросла почти в два раза и теперь не может конкурировать с солнечными электростанциями в Австралии.

Related video

На цены сильно повлияла инфляция, дополнительные расходы на разработку более сложных участков и задержек, вызванных узкими местами в планировании и апелляциями. Эти проблемы эксперты обсудили в среду, 17 сентября, на Азиатско-Тихоокеанском саммите по ветроэнергетике в Мельбурне, передает издание Renew Economy.

Руководитель энергетического подразделения компании Arup Патрик Горр заявил, что договоры о покупке электроэнергии (PPA) сейчас часто предусматривают цену 110–120 долларов за мегаватт-час, и это довольно мало в 2025 году. Чем крупнее проект, тем больше затраты, и их сложнее планировать. И даже при такой цене нужно еще получить заказ.

По словам директора Сети энергетических фьючерсов при Университете Вуллонгонга Тая Кристофера, подписать соглашение о закупке электроэнергии становится все сложнее по любой цене. Причина кроется в волатильности оптового рынка, поскольку солнечная энергетика снижает цены на электричество в течение дня, а затем три крупнейших поставщика электроэнергии (крупные коммунальные компании, совмещающие в себе функции генераторов и розничных продавцов) используют аккумуляторы для повышения цен вечером.

По его словам, причина кроется в волатильности оптового рынка, поскольку солнечная энергетика снижает цены в течение дня, а затем три крупнейших поставщика электроэнергии (крупные коммунальные компании, совмещающие в себе функции генераторов и розничных продавцов) используют аккумуляторы для повышения цен вечером.

В Австралии ни один проект по ветровой энергетике не достиг финансового закрытия в 2025 году. Ожидается, что небольшое количество проектов, достигших финальной стадии, будет завершено в ближайшие месяцы, а в 2026 году запустят электростанции на несколько десятков гигаватт.

Один из ведущих руководителей отрасли предположил, что гибридные солнечные батареи в настоящее время создают угрозу существования ветроэнергетики только из-за более низкой цены, не говоря уже о скорости развертывания и модульной конструкции. Стоимость и время, необходимые для строительства ветровых проектов, теперь приводят к тому, что застройщики, которые когда-то были сосредоточены на ветре, выбирают гибридные проекты на основе солнечных батарей.

Ранее Фокус писал, как работают ветряные электростанции. В последние годы они стали популярным возобновляемым источником энергии по всему миру, включая и Украину.

Писали также, что домашний ветрогенератор можно сделать своими руками. Украинец Игорь Недилько поделился опытом.