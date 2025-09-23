Бум на солнечные панели может обернуться большими проблемами: что нужно учесть украинцам

В Австралии наблюдается беспрецедентный всплеск установки аккумуляторных батарей для жилых домов, которые позволяют накапливать солнечную энергию и экономить на электроэнергии.

В июле 2025 года в домах по всей стране было установлено более 60 000 таких систем, что всего за два месяца увеличило общую емкость на сотни мегаватт-часов. Подробности сообщает австралийское издание Energy Matters.

Поводом для массовой закупки стал запуск государственной программы субсидирования, которые сократили затраты австралийцев на тысячи долларов. Благодаря ей системы накопления энергии приобретают семьи, которые раньше не могли себе их позволить. Масштабы показывают желание населения сократить счета за электроэнергию и зависимость от центральной сети.

Но многие семьи покупают большие аккумуляторы из-за низких цен, тогда как их дома не соответствуют по характеристикам. Установка емкостью 30 кВт часов может выглядеть привлекательно, но большая часть потенциала будет простаивать, если домохозяйство не производит или не потребляет достаточно энергии.

Избыточная мощность может привязать домохозяйства к оборудованию, которое плохо интегрируется с существующей солнечной системой или будущими обновлениями. Это также может привести к проблемам с надежностью, если поставщик оборудования, купленного по сниженной цене, уйдет с рынка и прекратит поддержку в случае неполадок.

Как напоминает СМИ, повышенный ажиотаж в прошлом уже вызывал проблемы. Когда-то жители Австралии массово устанавливали солнечные панели малоизвестных брендов, купленным по скидкам, но через несколько лет они вышли из строя, вызвав негодование владельцев. Аккумуляторы рискуют повторить тот же путь, если покупать их ради скидки, а не ради долговечности.

Солнечные батареи позволяют снизить расходы на электричество Фото: Invinity

Солнечная батарея — это не краткосрочный продукт, ожидается, что она будет работать ежедневно, год за годом, в холодные и жаркие сезоны. Ее польза зависит не столько от цены, сколько от того, как она покажет себя через десять лет и больше, сохранится ли гарантия, можно ли будет ее переработать и заменить.

Производители рекламируют количество циклов и показатели эффективности, но суровый климат Австралии быстро показывает правдивость или ложность заявлений. Поэтому некоторые гарантийные обязательства производителей привязаны к строгим требованиям к установке, особенностям использования или даже ограничению производительности.

Аналитики советуют при выборе солнечной батареи учитывать энергопотребление дома, количество электричества, которое вырабатывается в течение дня и потребляется вечером. Правильно подобранное устройство в долгосрочной перспективе будет выгоднее, чем батарея слишком большой емкости.

Репутация бренда и гарантийное обслуживание также очень важны. Производители с проверенным опытом работы в стране с большей вероятностью будут выполнять свои обязательства в течение десятилетия и более.

