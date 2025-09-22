Треугольные солнечные электростанции оказались лучше обычных: в чем их секрет (фото)

Компания SolarDuck проводит испытания треугольных фотоэлектрических систем на воде. Генерация водорода обеспечивается электролизером мощностью 10 кВт, вырабатывающим 65 кВт.

Солнечная электростанция Waal River Pilot от SolarDuck, расположенная на реке Ваал (Нидерланды), состоит из треугольных платформ размером 16 × 16 × 16 м каждая на алюминиевых каркасах, пишет ecoticias.com.

Поскольку платформы устанавливаются на плавучих опорах, солнечные панели находятся над водой на расстоянии 3 м, чтобы важные электрические компоненты оставались сухими. Все модули станции соединены гибкими элементами, чтобы конструкция была устойчивой к морским условиям — волнам, сильному ветру.

Водные солнечные электростанции SolarDuck

Система Waal River Pilot обеспечивает суммарную мощность солнечной энергии около 65 кВт и питается исключительно от традиционных солнечных батарей компании Astronergy. Станция подключена к электролизеру мощностью 10 кВт, обеспечивающему производство водорода.

Все треугольные платформы спроектированы таким образом, чтобы их можно было объединить в шестиугольные кластеры, способные выдавать мощность 10 МВт и более. Однако компания не останавливается на достигнутом. SolarDuck планирует развернуть проекты мощностью 0,5 МВт и 5 МВт в Северном море.

Стоимость пилотного проекта оценивается примерно в 1 млн евро, говорится в материале.

