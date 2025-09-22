Трикутні сонячні електростанції виявилися кращими за звичайні: у чому їхній секрет (фото)

Компанія SolarDuck проводить випробування трикутних фотоелектричних систем на воді. Генерація водню забезпечується електролізером потужністю 10 кВт, що виробляє 65 кВт.

Сонячна електростанція Waal River Pilot від SolarDuck, розташована на річці Ваал (Нідерланди), складається з трикутних платформ розміром 16 × 16 × 16 м кожна на алюмінієвих каркасах, пише ecoticias.com.

Оскільки платформи встановлюються на плавучих опорах, сонячні панелі знаходяться над водою на відстані 3 м, щоб важливі електричні компоненти залишалися сухими. Усі модулі станції з'єднані гнучкими елементами, щоб конструкція була стійкою до морських умов — хвиль, сильного вітру.

Водні сонячні електростанції SolarDuck

Система Waal River Pilot забезпечує сумарну потужність сонячної енергії близько 65 кВт і живиться виключно від традиційних сонячних батарей компанії Astronergy. Станція під'єднана до електролізера потужністю 10 кВт, що забезпечує виробництво водню.

Усі трикутні платформи спроектовані таким чином, щоб їх можна було об'єднати в шестикутні кластери, здатні видавати потужність 10 МВт і більше. Однак компанія не зупиняється на досягнутому. SolarDuck планує розгорнути проєкти потужністю 0,5 МВт і 5 МВт у Північному морі.

Вартість пілотного проєкту оцінюють приблизно в 1 млн євро, ідеться в матеріалі.

