Китайські вчені перетворили вікна будинків на джерело енергії: технологія зовсім непомітна оку

Прозоре покриття перетворює звичайні вікна на сонячні панелі, практично не впливаючи на їхню прозорість. Ця технологія може стати ключем до енергетичної незалежності міст, де площа вікон у рази перевищує площу дахів.

Покриття, створене в Нанкінському університеті, являє собою безбарвний сонячний концентратор. Він направляє частину сонячного світла на краї вікна, де встановлені невеликі фотоелементи. Решта ж світла пропускається всередину, як і через звичайне скло. Це дає змогу генерувати енергію, не жертвуючи естетикою, пише Science Alert.

Настільки зручний спосіб генерації електрики можливий завдяки холестеричним рідким кристалам (CLC). Вони особливим чином взаємодіють зі світлом. Накладаючи кілька шарів таких кристалів, ученим вдалося охопити весь спектр сонячного випромінювання. При цьому для вироблення енергії використовується тільки світло з однією поляризацією, завдяки чому зберігається висока прозорість. Покриття пропускає 64% видимого світла і забезпечує 91% точності передачі кольору.

У тестах із зеленим лазерним світлом (до якого людське око найбільш чутливе) вдалося вловити і перетворити 38% енергії. При використанні всього спектра світла загальна ефективність склала 18,1%. Хоча підсумковий відсоток перетворення в електрику поки невисокий (3,7%), вчені вже створили прототип, який зміг живити невеликий вентилятор.

Головна перевага технології в тому, що її можна наносити на вже наявні вікна без серйозних модифікацій. Це робить її комерційно привабливою і масштабованою. Якщо вдасться підвищити стабільність і ефективність, то в майбутньому мільярди вікон по всьому світу зможуть стати джерелом чистої енергії.

