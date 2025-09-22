Головний недолік сонячних панелей усунуто: тепер вони зможуть працювати "вічно"

Іспанські вчені створили перовскітні сонячні панелі, які працюють тисячі годин без втрати продуктивності. Технологія здатна залишити в минулому недовговічність перовскітів, що дасть можливість виробляти дешеві та ефективні батареї.

Перовскітні осередки називають майбутнім сонячної енергетики неспроста: вони недорого обходяться у виробництві та здатні досягати такої ж ефективності, як і кремнієві. Однак їхній комерціалізації заважала швидка деградація. Як повідомляє Tech Xplore, цю перешкоду вдалося подолати.

Для прориву знадобився новий матеріал, який використовується в дірковому транспортному шарі — найважливішому компоненті сонячної комірки. Вчені з Університету IMDEA розробили молекулу з сімейства спіро-фенотіазинів, що показала видатні результати.

Сонячні елементи з цією речовиною досягли сертифікованої ефективності в 25,2%, що дуже близько до світового рекорду. Але головне — це їхня підвищена стабільність. Панелі зберегли 80% своєї продуктивності після 1000 годин безперервної роботи і 95% — після 3600 годин у більш жорстких умовах. Ба більше, команді експертів вдалося створити панель площею 25 см² з ефективністю 22,1% — це винятковий результат, оскільки при збільшенні розміру ефективність зазвичай падає.

За словами керівника дослідження, професора Назаріо Мартіна, ці матеріали вельми привабливі для комерціалізації, адже вони перевершують за продуктивністю комерційні кремнієві панелі, чий ККД рідко перевищує 18%. Перовськіти вміють гнучко змінювати свої хімічні властивості, що означає великий потенціал для модернізації сонячних панелей.

