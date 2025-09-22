Главный недостаток солнечных панелей устранен: теперь они смогут работать "вечно"

Испанские ученые создали перовскитные солнечные панели, которые работают тысячи часов без потери производительности. Технология способна оставить в прошлом недолговечность перовскитов, что даст возможность производить дешевые и эффективные батареи.

Related video

Перовскитные ячейки называют будущим солнечной энергетики неспроста: они недорого обходятся в производстве и способны достигать такой же эффективности, как и кремниевые. Однако их коммерциализации мешала быстрая деградация. Как сообщает Tech Xplore, это препятствие это удалось преодолеть.

Для прорыва понадобился новый материал, используемый в дырочном транспортном слое — важнейшем компоненте солнечной ячейки. Ученые из Университета IMDEA разработали молекулу из семейства спиро-фенотиазинов, показавшую выдающиеся результаты.

Солнечные элементы с этим веществом достигли сертифицированной эффективности в 25,2%, что очень близко к мировому рекорду. Но главное — это их повышенная стабильность. Панели сохранили 80% своей производительности после 1000 часов непрерывной работы и 95% — после 3600 часов в более жестких условиях. Более того, команде экспертов удалось создать панель площадью 25 см² с эффективностью 22,1% — это исключительный результат, поскольку при увеличении размера эффективность обычно падает.

По словам руководителя исследования, профессора Назарио Мартина, эти материалы весьма привлекательны для коммерциализации, ведь они превосходят по продуктивности коммерческие кремниевые панели, чей КПД редко превышает 18%. Перовскиты умеют гибко менять свои химические свойства, что означает большой потенциал для модернизации солнечных панелей.

Раньше Фокус писал, что китайские ученые обнаружили у солнечных панелей необычное свойство. Гигантские солнечные электростанции не только производят энергию, но и положительно влияют на землю под собой. Панели создают уникальный микроклимат, который способствует охлаждению почвы, удержанию влаги и даже восстановлению растительности в пустынях.