Сломалось более 135 000 солнечных панелей: на Тайване решили важную проблему

Тайваньская компания TSEC представила на выставке Energy Taiwan новую линейку солнечных панелей, способных выдерживать экстремальные погодные условия.

TSEC разработала три новые двусторонние стеклянные панели, две из которых предназначены для работы при ветрах тайфуна. TSEC Quantum и TSEC Alpha Pro имеют рейтинг ветроустойчивости 17 по шкале Бофорта, тогда как модель Alpha имеет рейтинг 14, сообщает pv magazine.

По словам производителя, Alpha Pro представляет собой двусторонний модуль n-типа, изготовленный на Тайване с использованием элементов Юго-Восточной Азии. Показатели эффективности монокристаллических модулей зависят от размера панели и колеблются от 21,5% до 23,2%.

Компания предлагает три варианта с размерами 1722 мм x 1134 мм x 30 мм, 1908 мм x 1134 мм x 30 мм и 2278 мм x 1134 мм x 30 мм. Они доступны с номинальной мощностью от 420 Вт до 450 Вт, от 465 Вт до 500 Вт и от 560 Вт до 600 Вт соответственно.

В свою очередь солнечная панель Quantum доступна в тех же размерах и номинальной мощности, что и Alpha Pro, но изготавливается на Тайване с использованием собственных элементов местного производства TSEC.

Как отмечают в издании, TSEC выпустила эту линейку после тайфуна Дана, который обрушился на Тайвань в июле 2025 года и повредил более 135 000 солнечных панелей. Многие панели, поврежденные во время тайфуна, были установлены на плавучих солнечных электростанциях.

Напомним, французская компания Voltec Solar разработала солнечную панель Tarka Diamant, способную выдерживать удары градин размером 55 мм без видимых повреждений и потери производительности.

Фокус также сообщал, что швейцарская компания Megasol представила новую полностью черную солнечную панель с запатентованной матовой стеклянной поверхностью для уменьшения бликов.