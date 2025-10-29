Представлена полностью черная солнечная панель: чем она лучше обычных (фото)

Швейцарская компания Megasol представила новую полностью черную солнечную панель с запатентованной матовой микроструктурированной стеклянной поверхностью, разработанной для значительного уменьшения зеркальных бликов.

Новая солнечная панель имеет мощность 450 Вт и предназначена для установки в таких средах, как аэропорты и жилые районы. Об этом пишет pv magazin.

Солнечная панель Megasol Фото: Megasol

Сообщается, что панель поставляется с 30-летней гарантией, весит примерно 30 килограммов, имеет размеры 1762 мм × 1134 мм × 30 миллиметров и сертифицирована по классу устойчивости к граду 5.

Производитель утверждает, что поверхность солнечной панели также обеспечивает равномерный, архитектурно привлекательный вид стеклянного модуля, известного как M450. По данным Бернского университета прикладных наук, яркость M450, в зависимости от угла падения от 10° до 50°, колеблется от 3000 до 9000 кандел квадратный метр.

Відео дня

Важно

Солнечные панели приближают катастрофу в целой стране: чем они опасны

Как отмечает Megasol, это значение остается значительно ниже критического порога в 20 000 кандел на квадратный метр, который необходим для установки солнечных панелей в таких зонах, как аэропорты. Для сравнения компания приводит яркость экрана iPhone 17 на уровне 3000 кандел на квадратный метр, что соответствует яркости M450 между 0° и 30°.

Напомним, группа исследователей разработала технологию, которая значительно повышает эффективность экологически чистых солнечных элементов благодаря простому контролю температуры.

Фокус также сообщал, что французская компания Voltec Solar разработала солнечную панель Tarka Diamant, способную выдерживать удары градин размером 55 мм.