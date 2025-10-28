Простой контроль температуры повышает эффективность солнечных панелей: что обнаружили ученые

Группа исследователей разработала технологию, которая значительно повышает эффективность экологически чистых солнечных элементов благодаря простому контролю температуры.

Ученые обнаружили, что быстрое повышение температуры при термической обработке материала приводит к более упорядоченному росту кристаллов и более плавному переносу заряда в солнечных панелях на основе селенида сурьмы. Об этом пишет Tech Xplore.

Как объясняют в издании, селенид сурьмы (Sb₂Se₃) представляет собой экологически чистый материал следующего поколения для солнечных элементов, состоящий исключительно из сурьмы (Sb) и селена (Se), который не является редким, и не содержит вредных элементов, таких как кадмий (Cd) и свинец (Pb).

Недостатком обычных устройств на основе Sb₂Se₃ является сниженная эффективность. Это связано с тем, что случайная ориентация кристаллов и структурные дефекты препятствуют транспорту электронов и дырок.

Исследовательская группа нашла способ решить эту проблему. Они выяснили, что высокая скорость нагрева способствует равномерному выравниванию кристаллов и уменьшает количество дефектов, обеспечивая плавный перенос заряда и существенное повышение эффективности.

"Простым контролем скорости роста кристаллов на ранней стадии процесса изготовления мы можем максимизировать потенциал материала. Ожидается, что это в значительной степени будет способствовать будущей коммерциализации и разработке панелей большой площади", — отметил Ки-Джон из Отдела энергетических и экологических технологий DGIST.

Напомним, французская компания Voltec Solar разработала солнечную панель Tarka Diamant, способную выдерживать удары градин размером 55 мм без видимых повреждений и потери производительности.

Фокус также сообщал, что ученые смогли использовать кремний из старых солнечных панелей для производства чистого водорода.