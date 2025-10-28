Простий контроль температури підвищує ефективність сонячних панелей: що виявили вчені

Група дослідників розробила технологію, яка значно підвищує ефективність екологічно чистих сонячних елементів завдяки простому контролю температури.

Вчені виявили, що швидке підвищення температури під час термічної обробки матеріалу призводить до більш упорядкованого росту кристалів та плавнішого перенесення заряду у сонячних панелях на основі селеніду сурми. Про це пише Tech Xplore.

Як пояснюють у виданні, селенід сурми (Sb₂Se₃) являє собою екологічно чистий матеріал наступного покоління для сонячних елементів, що складається виключно з сурми (Sb) та селену (Se), який не є рідкісним, і не містить шкідливих елементів, таких як кадмій (Cd) та свинець (Pb).

Недоліком звичайних пристроїв на основі Sb₂Se₃ є знижена ефективність. Це пов’язано з тим, що випадкова орієнтація кристалів та структурні дефекти перешкоджають транспорту електронів та дірок.

Дослідницька група знайшла спосіб розв’язати цю проблему. Вони вияснили, що вища швидкість нагрівання сприяє рівномірному вирівнюванню кристалів і зменшує кількість дефектів, забезпечуючи плавне перенесення заряду та суттєве підвищення ефективності.

"Простим контролем швидкості росту кристалів на ранній стадії процесу виготовлення ми можемо максимізувати потенціал матеріалу. Очікується, що це значною мірою сприятиме майбутній комерціалізації та розробці панелей великої площі", — зазначив Кі-Джон з Відділу енергетичних та екологічних технологій DGIST.

