Сонячні панелі наближають катастрофу в цілій країні: чим вони небезпечні

Сонячна енергетика допомогла Пакистану пом’якшити проблему з тарифами на електроенергію, однак електронні відходи від сонячних панелей погіршують екологічну ситуацію у країні.

Бум сонячної енергії у Пакистані розпочався після того, як фінансова допомога Міжнародного валютного фонду (МВФ) змусила країну різко підвищити тарифи на електроенергію та газ, щоб підтримати постачальників, які мають труднощі в енергетичному секторі з великою заборгованістю. Про це пише Anadolu Ajansı.

Як зазначають у виданні, сонячні панелі в поєднанні з літієвими акумуляторами стали для пакистанського бізнесу альтернативою електроенергії з національної мережі. Таким чином підприємці суттєво заощаджували на комунальних послугах.

"У нас не залишалося іншого вибору, окрім як перейти на сонячну енергію, оскільки рахунки за електроенергію стали буквально непідйомними для промисловців", — сказав журналістам власник заводу Рафік Сулеман.

За даними британського енергетичного аналітичного центру Ember, наразі Пакистан перебуває серед лідерів Азії за часткою виключно сонячної енергії, випереджаючи такі країни, як Китай та Індія.

"Від жахливих відключень електроенергії та шалено високих рахунків, ми спостерігаємо, як частка сонячної енергії у виробництві електроенергії потроїлася до 14% до 2025 року, причому сільські райони досягли 25% лише в перші місяці, заповнюючи прогалини там, де енергосистема підводить нас", — зазначив Мехвіш Салман Алі, головний виконавчий директор постачальника даних Data Vault Pakistan.

Екологічні проблеми

Пакистан входить до десятки країн, які найбільше постраждали від зміни клімату. Зо словами екологів, електронні відходи від сонячних панелей доповнюють довгий список екологічних проблем, які вже є в країні.

"Хоча сонячна енергія є чистим та відновлюваним джерелом енергії, електронні відходи (e-waste), що утворюються з її компонентів, зокрема сонячних панелей, інверторів та акумуляторів, є новою екологічною проблемою в Пакистані та в усьому світі", — сказав еколог Рафіул Хак.

Він пояснив, що більшість систем використовують свинцево-кислотні, літій-іонні або гелеві акумулятори та панелі з терміном служби від 10 до 25 років. Коли вони досягають кінця свого терміну служби, вони стають електронними відходами, часто неконтрольованими

Окрім того, перша хвиля сонячних панелей, встановлених між 2010 і 2015 роками, вже наближається до кінця терміну служби. У Пакистані наразі немає спеціалізованого заводу з переробки панелей, що робить їх потенційним джерелом відходів.

"Рішення полягає в сильному законодавстві щодо переробки, офіційних системах збору відходів та рамках відповідальності виробників", — підсумував Хак.

