ЄС може залишитися без електроенергії через сонячні панелі: як вони шкодять енергосистемі

Швидкий розвиток сонячної енергетики у Європі призводить до перенавантаження енергомережі, побудованої задовго до того, як відновлювані джерела енергії стали відігравати ключову роль у виробництві електроенергії.

Оператори європейських енергосистем кажуть, що їм бракує інструментів, необхідних для збалансування впливу сонячної енергії. Ігнорування цих проблем може мати серйозні наслідки, такі як вимкнення світла, пише Bloomberg з посиланням на фахівців галузі.

Ян Воррінк, який понад десять років керував диспетчерською голландської енергосистеми, розповів, що у 2009 році сигналізація у диспетчерській дзвонила рідко, якщо взагалі дзвонила. Зараз ці сигнали часто спрацьовують, коли напруга зростає, і мережа перевантажується.

"Ми ще можемо з цим впоратися, але це нелегко", — сказав Воррінк.

За даними видання, у 2024 році було зареєстровано рекордні 8645 випадків, коли напруга перевищувала дозволені європейські норми. Це більш ніж на 2000% більше, ніж у 2015 році, коли було 34 сповіщення, згідно з даними, опублікованими Європейською мережею операторів систем передачі електроенергії Entso-e.

Надлишок сонячної енергії: які можуть бути наслідки

Згідно з даними аналітичного центру Ember, сонячна енергія вперше стала найбільшим джерелом електроенергії в ЄС. Міжнародне енергетичне агентство також прогнозує, що до кінця десятиліття сонячні панелі стануть основним джерелом відновлювальної енергії у світі.

У виданні наголосили, що популярність саме сонячної енергії зумовлена її відносно низкою вартістю. Наразі питання полягає в тому, чи зможе Європа оновити свою енергосистему достатньо швидко, щоб запобігти масштабним відключенням електроенергії.

Як пояснюють автори, коли відбувається підвищення напруги, підключені до мережі електростанції можуть автоматично відключатися, щоб захистити себе від пошкодження. Це призводить до ще більшого підвищення напруги. При найгіршому сценарії цей цикл продовжується, доки вся мережа не вийде з ладу, як це сталося в Іспанії.

"Можливо, нам доведеться тимчасово відключити електропостачання в деяких районах. Зараз цього не відбувається, і ми працюємо над тим, щоб цього не сталося, але якщо розвиток продовжиться так, як це було в останні роки, це збільшуватиме ризик", — сказав журналістам Стефан Капферер, головний виконавчий директор 50Hertz Transmission GmbH, яка керує мережею на північному сході Німеччини.

Німеччина на початку цього року прийняла закон, щоб спробувати перешкодити сонячним електростанціям виробляти більше електроенергії, ніж споживачі можуть використати. Своєю чергою Італія вже закуповує нове обладнання для стабілізації мережі, яке б витримувало надлишкові потужності.

"Набагато легше відключити споживача на одну, дві, три чи чотири години, щоб захистити обладнання, ніж дозволити обладнанню пошкодитися та залишити споживача без електроенергії на місяці", — пояснив Конрад Пурчала, віцепрезидент, відповідальний за розвиток системи польського оператора мережі PSE.

Нагадаємо, стрімке зростання популярності сонячної енергетики в Австралії призвело до проблем з відходами від старих панелей.

Фокус також повідомляв, що Міністерство промисловості Китаю закликало представників сонячної енергетики зменшити надлишкові потужності.