Солнечные панели приближают катастрофу в целой стране: чем они опасны

Солнечная энергетика помогла Пакистану смягчить проблему с тарифами на электроэнергию, однако электронные отходы от солнечных панелей ухудшают экологическую ситуацию в стране.

Бум солнечной энергии в Пакистане начался после того, как финансовая помощь Международного валютного фонда (МВФ) заставила страну резко повысить тарифы на электроэнергию и газ, чтобы поддержать поставщиков, которые имеют трудности в энергетическом секторе с большой задолженностью. Об этом пишет Anadolu Ajansı.

Как отмечают в издании, солнечные панели в сочетании с литиевыми аккумуляторами стали для пакистанского бизнеса альтернативой электроэнергии из национальной сети. Таким образом предприниматели существенно экономили на коммунальных услугах.

"У нас не оставалось другого выбора, кроме как перейти на солнечную энергию, поскольку счета за электроэнергию стали буквально неподъемными для промышленников", — сказал журналистам владелец завода Рафик Сулеман.

Відео дня

По данным британского энергетического аналитического центра Ember, сейчас Пакистан находится среди лидеров Азии по доле исключительно солнечной энергии, опережая такие страны, как Китай и Индия.

"От ужасных отключений электроэнергии и безумно высоких счетов, мы наблюдаем, как доля солнечной энергии в производстве электроэнергии утроилась до 14% к 2025 году, причем сельские районы достигли 25% только в первые месяцы, заполняя пробелы там, где энергосистема подводит нас", — отметил Мехвиш Салман Али, главный исполнительный директор поставщика данных Data Vault Pakistan.

Экологические проблемы

Пакистан входит в десятку стран, которые больше всего пострадали от изменения климата. По словам экологов, электронные отходы от солнечных панелей дополняют длинный список экологических проблем, которые уже есть в стране.

"Хотя солнечная энергия является чистым и возобновляемым источником энергии, электронные отходы (e-waste), образующиеся из ее компонентов, в частности солнечных панелей, инверторов и аккумуляторов, являются новой экологической проблемой в Пакистане и во всем мире", — сказал эколог Рафиул Хак.

Важно

Генерация энергии не прекратится: представлена солнечная панель, которую невозможно уничтожить

Он пояснил, что большинство систем используют свинцово-кислотные, литий-ионные или гелевые аккумуляторы и панели со сроком службы от 10 до 25 лет. Когда они достигают конца своего срока службы, они становятся электронными отходами, часто неконтролируемыми

Кроме того, первая волна солнечных панелей, установленных между 2010 и 2015 годами, уже приближается к концу срока службы. В Пакистане пока нет специализированного завода по переработке панелей, что делает их потенциальным источником отходов.

"Решение заключается в сильном законодательстве по переработке, официальных системах сбора отходов и рамках ответственности производителей", — подытожил Хак.

Напомним, солнечные панели могут вызвать перегрузку энергосети и отключение света в странах Европы.

Фокус также сообщал, что рост популярности солнечной энергетики привел к проблемам с отходами в Австралии.