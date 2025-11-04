Прорив у сонячній енергетиці: нова технологія дозволяє поглинати до 99,5% світла

Дослідники з Університету Країни Басків (EHU) продемонстрували, що нещодавно розроблені наноматеріали, такі як наноголки, можуть поглинати до 99,5 відсотка сонячного світла.

Дослідницька група протестувала наноголи з кобальтату міді, покритих оксидом цинку. Результати показали кращі оптичні та теплові характеристики порівняно з традиційними матеріалами, такими як вуглецеві нанотрубки та чорний кремній, йдеться в пресрелізі EHU.

Дослідник Гонсалес де Аррієта розповів, що його команда зосередилася на потенціалі ультрачорних матеріалів для використання в сонячних вежах. В системах такого типу сонячна енергія спрямовується за допомогою дзеркал до енергопоглинаючої вежі.

Сонячна вежа Фото: Pexels

"Чим більше ми зможемо досягти поглинаючих матеріалів, які є більш ефективними, тим конкурентоспроможними будуть системи, і ми відкриємо можливості для цього типу енергії", — сказав Гонсалес де Аррієта.

Як пояснюють вчені, для досягнення максимальної ефективності поглинаючі матеріали на вежах повинні бути "ультрачорними" – здатними затримувати майже все світло, що потрапляє в приміщення, витримуючи при цьому екстремальну спеку та вологість.

До недавнього часу золотим стандартом поглинання світла були вертикально вирівняні вуглецеві нанотрубки були золотим стандартом поглинання світла, затримуючи близько 99% сонячного світла. Однак вони швидко руйнуються за високих температур і вологи, що обмежує їх використання в установках концентрованої сонячної енергії.

Щоб знайти альтернативу, дослідники EHU провели термооптичну характеристику наноголок з кобальтату міді, запатентованих Каліфорнійським університетом у Сан-Дієго. В результаті вони виявили, що наноголки з кобальтату міді працюють краще, ніж вуглецеві нанотрубки, особливо коли їх покривають оксидом цинку

Матеріали, які зараз використовуються в сонячних вежах, поглинають 95% світла, і це дуже багато. Однак, наноголки з кобальтату міді поглинають 99% світла, а ті, що покриті оксидом цинку, ще більше – 99,5%", – наголосив Гонсалес де Аррієта.

Нагадаємо, компанія Reflect Orbital планує відправити в космос тисячі величезних дзеркал, які постачатимуть сонячну енергію на електростанції Землі в нічний час.

Фокус також повідомляв, що вчені з Кембриджського університету у Великій Британії знайшли абсолютно новий матеріал для сонячних панелей.