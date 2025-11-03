"Це кошмар": 4000 дзеркал, що літають навколо Землі, добудуть сонячну енергію навіть уночі

Компанія Reflect Orbital планує відправити в космос тисячі величезних дзеркал, які постачатимуть сонячну енергію "на вимогу" на електростанції Землі в нічний час. Але вчені називають цей проєкт астрономічною катастрофою.

Супутники Reflect Orbital використовуватимуть дзеркала для фокусування сонячного світла на певних ділянках Землі, що дасть змогу сонячним електростанціям виробляти електроенергію і в нічний час. Компанія почне з 18-метрового прототипу Earendil-1, який буде запущено 2026 року, а потім розширить своє орбітальне угруповання, пише ecoticias.com.

Під час лабораторних випробувань 2,5-метрове дзеркало на висоті 242 м відбивало 516 Вт на квадратний метр на сонячні панелі на землі, що вдвічі менше інтенсивності полуденного світла. Демонстрація показує, що ця технологія, принаймні, можлива в мініатюрному масштабі.

Повне розгортання включатиме близько 4000 дзеркал до 2030 року, які обертатимуться на висоті 625 км. Однак, за оцінками, для забезпечення кількох місць одночасною електроенергією угруповання має налічувати 250 000 супутників.

Астрономи називають це кошмаром — 4000 літаючих дзеркал обертаються навколо Землі, оскільки такі яскраві об'єкти створять безпрецедентне світлове забруднення, що завдає шкоди спостереженням за зірками. На відміну від інших супутників, дзеркала Reflect Orbital навмисно зроблені максимально блискучими.

Кожне дзеркало буде майже таким самим сліпучим, як поверхня Сонця, яку спостерігають телескопи, що завдасть незворотної шкоди очам астрономів. У їхньому світлі все спотворюватиметься, а тому дослідженням не можна буде довіряти, пише ЗМІ.

Випробування компанії на повітряних кулях, хоча і вражаючі, погано масштабуються до орбітальних висот. Для досягнення в космосі тих самих характеристик будуть потрібні відбивачі площею 6,5 кв. км.

Космічне угруповання дзеркальних супутників компанії Reflect Orbital може здатися утопією, необхідні розміри, обмежена передача енергії та світлове забруднення роблять цю ідею, швидше, жахом, ніж дивом. Астрономи по всьому світу б'ють на сполох, підсумовують автори матеріалу.

