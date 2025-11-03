"Это кошмар": 4000 зеркал, летающих вокруг Земли, добудут солнечную энергию даже ночью

Компания Reflect Orbital планирует отправить в космос тысячи огромных зеркал, которые будут поставлять солнечную энергию "по требованию" на электростанции Земли в ночное время. Но ученые называют этот проект астрономической катастрофой.

Спутники Reflect Orbital будут использовать зеркала для фокусировки солнечного света на определенных участках Земли, что позволит солнечным электростанциям вырабатывать электроэнергию и в ночное время. Компания начнет с 18-метрового прототипа Earendil-1, который будет запущен в 2026 году, а затем расширит свою орбитальную группировку, пишет ecoticias.com.

В ходе лабораторных испытаний 2,5-метровое зеркало на высоте 242 м отражало 516 Вт на квадратный метр на солнечные панели на земле, что вдвое меньше интенсивности полуденного света. Демонстрация показывает, что эта технология, по крайней мере, возможна в миниатюрном масштабе.

Відео дня

Полное развертывание будет включать около 4000 зеркал к 2030 году, которые будут вращаться на высоте 625 км. Однако, по оценкам, для обеспечения нескольких мест одновременной электроэнергией группировка должна насчитывать 250 000 спутников.

Астрономы называют это кошмаром — 4000 летающих зеркал вращаются вокруг Земли, поскольку такие яркие объекты создадут беспрецедентное световое загрязнение, наносящее ущерб наблюдениям за звездами. В отличие от других спутников, зеркала Reflect Orbital намеренно сделаны максимально блестящими.

Каждое зеркало будет почти таким же ослепительным, как поверхность Солнца, наблюдаемая телескопами, что нанесет необратимый вред глазам астрономов. В их свете все будет искажаться, а потому исследованиям нельзя будет доверять, пишет СМИ.

Испытания компании на воздушных шарах, хотя и впечатляющие, плохо масштабируются до орбитальных высот. Для достижения в космосе тех же характеристик потребуются отражатели площадью 6,5 кв. км.

Космическая группировка зеркальных спутников компании Reflect Orbital может показаться утопией, требуемые размеры, ограниченная передача энергии и световое загрязнение делают эту идею, скорее, ужасом, чем чудом. Астрономы по всему миру бьют тревогу, заключают авторы материала.

Ранее мы писали о том, что снег на солнечных панелях дает странный эффект. Солнечные панели действительно работают эффективнее в холодную погоду. С понижением температуры электропроводность каждого элемента улучшается.