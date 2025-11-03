Cнег на солнечных панелях дает странный эффект: что удалось выяснить ученым (фото)

Солнечные панели действительно работают эффективнее в холодную погоду. С понижением температуры электропроводность каждого элемента улучшается.

Несмотря на предположение, что слой снега может помешать солнечной панели улавливать свет, современные технологии гарантируют, что панели продолжат работать, несмотря на осадки, пишет ecoticias.com.

Хотя большинство бытовых приборов работают неэффективно в холодную погоду, фотоэлектрические элементы работают с точностью до наоборот. Причина в том, что когда солнечный свет падает на снежный покров, он отражается. Снег перенаправляет солнечный свет на панели, находящиеся под ним. Таким образом, увеличивается освещенность. Снег создает зеркальный эффект, который повышает производительность солнечных батарей.

Відео дня

По данным исследователей из Регионального центра доверия Министерства энергетики США в Вермонте, солнечные панели работали стабильно, даже в холодные зимние месяцы. По словам ученых, в холодные месяцы солнечные панели иногда превосходят ожидаемые показатели.

Очистка солнечных панелей от снега Фото: Getty Images

Снег не только отражает свет, но и "очищает" фотоэлементы. Когда слои снега тают на панелях, они также уносят с собой весь мусор и пыль. Стеклянная поверхность остается блестящей и чистой. Естественный процесс очистки впоследствии повышает эффективность устройств.

Солнечный свет может проникать сквозь снег к фотоэлектрическому элементу. Таким образом, эффективность солнечных панелей в холодные зимние месяцы может конкурировать с эффективностью в летние месяцы.

По данным Министерства энергетики США, солнечные панели не теряют эффективности зимой. С наступлением холодов снег будет выпадать чаще, и можно предположить, что эффективность солнечной энергетики также будет расти, пишет издание. Теперь понятно, почему в Швейцарии решили покрыть Альпы солнечными панелями, чтобы достичь максимальной выработки. Новый фотоэлектрический проект этой страны, возможно, стал неожиданностью, но полученные результаты снова оказались просто поразительными.

Ранее мы писали, что в США хотят "избавиться" от солнечных панелей. Ученые из Института исследований электроэнергетики (EPRI) пришли к выводу, что преимущества солнечных панелей на крышах в США завышены.