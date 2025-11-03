Сніг на сонячних панелях дає дивний ефект: що вдалося з'ясувати вченим (фото)

Сонячні панелі дійсно працюють ефективніше в холодну погоду. Зі зниженням температури електропровідність кожного елемента поліпшується.

Незважаючи на припущення, що шар снігу може перешкодити сонячній панелі вловлювати світло, сучасні технології гарантують, що панелі продовжать працювати, незважаючи на опади, пише ecoticias.com.

Хоча більшість побутових приладів працюють неефективно в холодну погоду, фотоелектричні елементи працюють з точністю до навпаки. Причина в тому, що коли сонячне світло падає на сніговий покрив, воно відбивається. Сніг перенаправляє сонячне світло на панелі, що знаходяться під ним. Таким чином, збільшується освітленість. Сніг створює дзеркальний ефект, який підвищує продуктивність сонячних батарей.

За даними дослідників з Регіонального центру довіри Міністерства енергетики США у Вермонті, сонячні панелі працювали стабільно, навіть у холодні зимові місяці. За словами вчених, у холодні місяці сонячні панелі іноді перевершують очікувані показники.

Відео дня

Очищення сонячних панелей від снігу Фото: Getty Images

Сніг не тільки відбиває світло, а й "очищає" фотоелементи. Коли шари снігу тануть на панелях, вони також забирають із собою все сміття і пил. Скляна поверхня залишається блискучою і чистою. Природний процес очищення згодом підвищує ефективність пристроїв.

Сонячне світло може проникати крізь сніг до фотоелектричного елемента. Таким чином, ефективність сонячних панелей у холодні зимові місяці може конкурувати з ефективністю в літні місяці.

За даними Міністерства енергетики США, сонячні панелі не втрачають ефективності взимку. З настанням холодів сніг випадатиме частіше, і можна припустити, що ефективність сонячної енергетики також зростатиме, пише видання. Тепер зрозуміло, чому у Швейцарії вирішили покрити Альпи сонячними панелями, щоб досягти максимального вироблення. Новий фотоелектричний проєкт цієї країни, можливо, став несподіванкою, але отримані результати знову виявилися просто вражаючими.

Раніше ми писали, що в США хочуть "позбутися" сонячних панелей. Вчені з Інституту досліджень електроенергетики (EPRI) дійшли висновку, що переваги сонячних панелей на дахах у США завищені.