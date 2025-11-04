Прорыв в солнечной энергетике: новая технология позволяет поглощать до 99,5% света

Исследователи из Университета Страны Басков (EHU) продемонстрировали, что недавно разработанные наноматериалы, такие как наноголки, могут поглощать до 99,5 процента солнечного света.

Исследовательская группа протестировала наноголы из кобальтата меди, покрытых оксидом цинка. Результаты показали лучшие оптические и тепловые характеристики по сравнению с традиционными материалами, такими как углеродные нанотрубки и черный кремний, говорится в пресс-релизе EHU.

Исследователь Гонсалес де Арриета рассказал, что его команда сосредоточилась на потенциале ультрачерных материалов для использования в солнечных башнях. В системах такого типа солнечная энергия направляется с помощью зеркал к энергопоглощающей башне.

Солнечная башня Фото: Pexels

"Чем больше мы сможем достичь поглощающих материалов, которые являются более эффективными, тем конкурентоспособными будут системы, и мы откроем возможности для этого типа энергии", — сказал Гонсалес де Арриета.

Как объясняют ученые, для достижения максимальной эффективности поглощающие материалы на башнях должны быть "ультрачерными" — способными задерживать почти весь свет, попадающий в помещение, выдерживая при этом экстремальную жару и влажность.

До недавнего времени золотым стандартом поглощения света были вертикально выровненные углеродные нанотрубки были золотым стандартом поглощения света, задерживая около 99% солнечного света. Однако они быстро разрушаются при высоких температурах и влаге, что ограничивает их использование в установках концентрированной солнечной энергии.

Чтобы найти альтернативу, исследователи EHU провели термооптическую характеристику наноголок из кобальтата меди, запатентованных Калифорнийским университетом в Сан-Диего. В результате они обнаружили, что наноголки из кобальтата меди работают лучше, чем углеродные нанотрубки, особенно когда их покрывают оксидом цинка

Материалы, которые сейчас используются в солнечных башнях, поглощают 95% света, и это очень много. Однако, наноголки из кобальтата меди поглощают 99% света, а те, что покрыты оксидом цинка, еще больше — 99,5%", — отметил Гонсалес де Арриета.

Напомним, компания Reflect Orbital планирует отправить в космос тысячи огромных зеркал, которые будут поставлять солнечную энергию на электростанции Земли в ночное время.

Фокус также сообщал, что ученые из Кембриджского университета в Великобритании нашли совершенно новый материал для солнечных панелей.