Миллионы людей в Австралии получат солнечную энергию без панелей и бесплатно: что произошло

В Австралии каждому домохозяйству предложат не менее 3 часов бесплатной солнечной энергии, даже тем, у кого нет солнечных панелей.

Данное предложение будет действовать в рамках программы энергосбережения Solar Sharer в 2026 году. Об этом заявил министр энергетики Австралии Крис Боуэн, пишет reuters.com.

Программа стартует в штатах Новый Южный Уэльс и Южная Австралия, а также на юго-востоке Квинсленда. Позже подключатся и другие регионы. Пользователи получат бесплатную солнечную энергию в период максимальной загрузки генерирующих мощностей в середине дня, говорится в официальном сообщении.

"Люди, которые смогут перейти на период нулевой стоимости электроэнергии, получат прямую выгоду, независимо от того, есть ли у них солнечные панели или нет, владеют они ими или арендуют. Чем больше людей воспользуются предложением и перейдут на их использование, тем больше будет системная выгода, которая снизит стоимость электроэнергии для всех потребителей", — сказал министр Боуэн.

Около 4 млн домохозяйств в Австралии располагают солнечными панелями на крышах своих домов, и пиковые солнечные дни могут вырабатывать столько электроэнергии, что цены на нее уходят в отрицательную сторону, при этом пик спроса часто наступает на несколько часов позже, создавая нагрузку на электросеть. Чтобы разгрузить электросеть и была введена программа Solar Sharer, — прим. ред.

Домохозяйства, включая жильцов квартир, смогут получить доступ к программе даже без собственных солнечных панелей, подчеркивает СМИ.

В 2022 году Боуэн поставил цель достичь 82% доли возобновляемой электроэнергии к 2030 году в дополнение к законодательно установленному целевому показателю сокращения выбросов на 43% по сравнению с уровнем 2005 года, напоминает издание.

Клиенты, выбравшие эту сделку, должны иметь интеллектуальный счетчик и получат выгоду только в том случае, если сдвинут пиковое потребление на середину дня, когда они будут запускать приборы и заряжать электромобили, уточняет медиа.

