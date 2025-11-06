На 15% больше энергии: простой трюк с солнечными панелями сделает их эффективнее

Компания Cambridge Photon Technology разработала запатентованную технологию умножения фотонов, которая может увеличить выходную мощность стандартных солнечных панелей до 15% без изменения их конструкции или производственного процесса.

Решение Cambridge Photon Technology может помочь производителям солнечной энергии по всему миру быстро и доступно повысить эффективность. Об этом пишет Tech Funding News.

Как объясняют в издании, большинство солнечных панелей сегодня могут превратить лишь чуть больше четверти солнечного света в электроэнергию. Остальное теряется в виде тепла, оставляя ценную энергию неиспользованной. Новая разработка должна решить эту проблему.

В основе технологии лежит дисперсная химическая добавка под названием Photon Multiplier. Добавка встраивается в существующий слой стандартных солнечных панелей, где она превращает обычно бесполезно потраченные высокоэнергетические фотоны в полезные.

По данным издания, инновация уже готова к выходу на рынок. Технология совместима со стандартными методами производства солнечных панелей, а раннее сотрудничество с производителями помогло проверить эффективность материала в реальных условиях.

Сейчас компания планирует вывести свой первый коммерческий продукт на рынок до 2028 года, предлагая производителям солнечной энергии по всему миру свой метод преодоления барьера эффективности.

