В Японії побудували ковчег із тисяч сонячних панелей: це викликало переполох (фото)

Проєкт "Сонячний ковчег" складається з 5000 сонячних панелей, які можуть у сукупності генерувати 530 000 кВтг зеленої енергії на рік.

У префектурі Гіфу (Японія) розмістили так званий сонячний повітропровід на базі архітектурного об'єкта. Проєкт отримав назву "Сонячний ковчег", пише ecoportal.net.

Споруда простягнулася майже на півкілометра. Її вигнута рама вміщує 5000 сонячних панелей. Найбільш вражаюча її частина — повітропровід, який використовує тепле повітря, що піднімається, щоб підтримувати температуру всередині "Сонячного ковчега" на певному рівні і посилювати потік енергії.

Конструкція дає змогу виробляти достатньо чистої енергії, щоб забезпечити електрикою 150 домогосподарств протягом року. У середньому на день ця сонячна електростанція може виробляти 1400 кіловат-годин чистої енергії. Сама споруда використовується як офісне приміщення і виставковий зал.

Незвичайна сонячна електростанція в Японії

Уперше про "ковчег" заговорили 2008 року. Незабаром проєкт було реалізовано й оснащено за тодішнім останнім словом техніки. Відтоді технології пішли далеко вперед, проте станція досі ні в чому не поступається сучасним аналогам, йдеться в матеріалі. Велику роль у цьому відіграла форма будівлі. Вона розташована під певним кутом, щоб уловлювати якомога більше сонячного світла. Сонячний повітропровід передає тепло, поширюючи його по всіх приміщеннях усередині, тож необхідність в опаленні відпадає.

Усередині "Сонячного ковчега" розташовуються експозиції, присвячені поновлюваним джерелам енергії. Це робиться для того, щоб розповісти людям про їхню важливість. Там же проводяться різного роду заходи. Усе це спрямовано на просвітництво і підвищення обізнаності про чисту енергію.

Раніше ми писали про те, що сонячні панелі залишилися в минулому. Дослідники з Університету країни Басків створили новий матеріал, що поглинає 99,5% світла за температури 700°C. Матеріал складається з ультрачорних наноголок з кобальтату міді, які перевершують за характеристиками звичайні вуглецеві нанотрубки.