В Японии нашли неожиданное применение 5000 солнечных панелей: это вызывало переполох (фото)

Проект "Солнечный ковчег" состоит из 5000 солнечных панелей, которые могут в совокупности генерировать 530 000 кВтч зеленой энергии в год.

В префектуре Гифу (Япония) разместили так называемый солнечный воздуховод на базе архитектурного объекта. Проект получил название "Солнечный ковчег", пишет ecoportal.net.

Сооружение протянулось почти на полкилометра. Его изогнутая рама вмещает 5000 солнечных панелей. Самая впечатляющая его часть — воздуховод, использующий поднимающийся теплый воздух, чтобы поддерживать температуру внутри "Солнечного ковчега" на определенном уровне и усиливать поток энергии.

Конструкция позволяет производить достаточно чистой энергии, чтобы обеспечить электричеством 150 домохозяйств в течение года. В среднем в день эта солнечная электростанция может вырабатывать 1400 киловатт-часов чистой энергии. Сама постройка используется как офисное помещение и выставочный зал.

Впервые о "ковчеге" заговорили в 2008 году. Вскоре проект был реализован и оснащен по тогдашнему последнему слову техники. С тех пор технологии ушли далеко вперед, однако станция до сих пор ни в чем не уступает современным аналогам, говорится в материале. Большую роль в этом сыграла форма здания. Оно расположено под определенным углом, чтобы улавливать как можно больше солнечного света. Солнечный воздуховод передает тепло, распространяя его по всем помещениям внутри, так что необходимость в отоплении отпадает.

Внутри "Солнечного ковчега" располагаются экспозиции, посвященные возобновляемым источникам энергии. Это делается для того, чтобы рассказать людям об их важности. Там же проводятся разного рода мероприятия. Все это направлено на просвещение и повышение осведомленности о чистой энергии.

