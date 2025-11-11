Солнечные панели в прошлом: в Испании создан новый материал, поглощающий 99,5% света

Исследователи из Университета страны Басков (EHU, Испания) создали новый материал, поглощающий 99,5% света при температуре 700°C. Материал состоит из ультрачерных наноигл из кобальтата меди, которые превосходят по характеристикам обычные углеродные нанотрубки.

Наноиглы могут выдерживать экстремальные температуры и работают на основе технологии концентрированной солнечной энергии (CSP), которая конкурирует с традиционными фотоэлементами, пишет ecoticias.com.

Наноиглы из кобальтата меди были покрыты оксидом цинка, что обеспечивало хорошую теплопроводимость. Наиболее примечательной особенностью материала является его способность поглощать около 99,5% солнечного света. Чем больше света он поглощает, тем больше энергии сможет генерировать солнечная панель.

Материал углеродных нанотрубок поглощает около 95% света, но не позволяет генерировать столько же энергии из-за тепла и высокой влажности. Наноиглы, наоборот, были эффективными, даже когда температура превышала 700°C.

Ученые надеются, что солнечная инфраструктура со временем может стать довольно рентабельной. Хотя углеродные нанотрубки также считались идеальными для улавливания солнечной энергии, их нельзя было использовать в таких конструкциях, как солнечные башни. Жара и влажность серьезно влияли на срок службы данного материала.

Традиционное покрытие солнечных панелей позволяет улавливать 95% света, а наноиглы из кобальтата меди поглощают 99,5% света. Разница может показаться незначительной, однако углерод приводит к большим потерям энергии. Это можно предотвратить, если покрыть фотоэлементы наноиглами.

Технология концентрированной солнечной энергии (CSP) позволяет хранить тепловую энергию. С помощью CSP электроэнергию можно производить и после захода солнца. Исследовательская группа предложила способ повысить эффективность CSP с помощью наноигл. Внедрение нового материала поможет продлить срок службы солнечных электростанций и сделать их более эффективными в плане генерирования энергии.

