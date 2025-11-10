В Нидерландах из 5300 солнечных панелей сделают странную конструкцию: что она накроет

Навес для 925 автомобилей в Апелдорне (Нидерланды) будет оснащен круглыми солнечными панелями площадью 20 000 квадратных метров.

Голландский поставщик финансовых услуг Achmea планирует построить большой круглый навес из солнечных батарей на своей территории в Апелдорне. За реализацию проекта будут отвечать компании Equans, Sweco и Solarge, пишет pv-magazine.com.

Этот навес станет крупнейшим в мире. Он будет оснащен 5304 круглыми солнечными панелями. Под навесом будет расположена зарядная станция для электрокаров. Начало строительства запланировано на февраль 2026 года, а завершение – к июлю следующего года. После ввода в эксплуатацию вся избыточная энергия будет накапливаться в специальной системе для местного использования.

Компания Achmea говорит, что идея создания круглого навеса для автомобиля возникла в рамках планов по повышению экологичности ее офисов. Рональд Хак, менеджер по корпоративной недвижимости Achmea, пояснил, что этот проект является важным шагом на пути к цели компании по достижению климатической нейтральности к 2030 году.

"Работая в рамках междисциплинарного взаимодействия, мы можем решать локальные и сложные проблемы, такие как перегрузка электросетей или проблемы с азотом, и достигать наших собственных целей в области устойчивого развития", – сказал Хак.

