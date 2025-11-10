У Нідерландах із 5300 сонячних панелей зроблять дивну конструкцію: що вона накриє

Навіс для 925 автомобілів в Апелдорні (Нідерланди) буде оснащений круглими сонячними панелями площею 20 000 квадратних метрів.

Голландський постачальник фінансових послуг Achmea планує побудувати великий круглий навіс із сонячних батарей на своїй території в Апелдорні. За реалізацію проєкту відповідатимуть компанії Equans, Sweco і Solarge, пише pv-magazine.com.

Цей навіс стане найбільшим у світі. Він буде оснащений 5304 круглими сонячними панелями. Під навісом буде розташована зарядна станція для електрокарів. Початок будівництва заплановано на лютий 2026 року, а завершення — до липня наступного року. Після введення в експлуатацію вся надлишкова енергія буде накопичуватися в спеціальній системі для місцевого використання.

Компанія Achmea каже, що ідея створення круглого навісу для автомобіля виникла в рамках планів з підвищення екологічності її офісів. Рональд Хак, менеджер з корпоративної нерухомості Achmea, пояснив, що цей проєкт є важливим кроком на шляху до мети компанії з досягнення кліматичної нейтральності до 2030 року.

"Працюючи в рамках міждисциплінарної взаємодії, ми можемо розв'язувати локальні та складні проблеми, як-от перевантаження електромереж або проблеми з азотом, і досягати наших власних цілей у сфері сталого розвитку", — сказав Хак.

