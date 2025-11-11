Сонячні панелі в минулому: в Іспанії створено новий матеріал, що поглинає 99,5% світла

Дослідники з Університету країни Басків (EHU, Іспанія) створили новий матеріал, що поглинає 99,5% світла за температури 700°C. Матеріал складається з ультрачорних наноголок з кобальтату міді, які перевершують за характеристиками звичайні вуглецеві нанотрубки.

Наноголки можуть витримувати екстремальні температури і працюють на основі технології концентрованої сонячної енергії (CSP), яка конкурує з традиційними фотоелементами, пише ecoticias.com.

Наноголки з кобальтату міді були вкриті оксидом цинку, що забезпечувало хорошу теплопровідність. Найбільш примітною особливістю матеріалу є його здатність поглинати близько 99,5% сонячного світла. Чим більше світла він поглинає, тим більше енергії зможе генерувати сонячна панель.

Матеріал вуглецевих нанотрубок поглинає близько 95% світла, але не дає змоги генерувати стільки ж енергії через тепло та високу вологість. Наноголки, навпаки, були ефективними, навіть коли температура перевищувала 700°C.

Науковці сподіваються, що сонячна інфраструктура з часом може стати досить рентабельною. Хоча вуглецеві нанотрубки також вважалися ідеальними для уловлювання сонячної енергії, їх не можна було використовувати в таких конструкціях, як сонячні вежі. Спека і вологість серйозно впливали на термін служби цього матеріалу.

Традиційне покриття сонячних панелей дає змогу вловлювати 95% світла, а наноголки з кобальтату міді поглинають 99,5% світла. Різниця може здатися незначною, проте вуглець призводить до великих втрат енергії. Цьому можна запобігти, якщо покрити фотоелементи наноголками.

Технологія концентрованої сонячної енергії (CSP) дає змогу зберігати теплову енергію. За допомогою CSP електроенергію можна виробляти і після заходу сонця. Дослідницька група запропонувала спосіб підвищити ефективність CSP за допомогою наноголок. Впровадження нового матеріалу допоможе продовжити термін служби сонячних електростанцій і зробити їх більш ефективними в плані генерування енергії.

