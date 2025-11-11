Не только для электроэнергии: в Бельгии запускают необычную солнечную электростанцию

В Бельгии строится электростанция с солнечными панелями, которые производят не только электроэнергию, но и водород. Проект позиционируется как первый в своем роде.

Солнечная станция мощностью 2 МВт в Валлонии будет использовать панели мощностью 50 кВт, разработанные компанией Solhyd, дочерним предприятием KU Lueven. Об этом пишет pv magazine.

Сообщается, что панели Solhyd могут производить водород непосредственно из солнечного света и воздуха, без необходимости в жидкой воды, редких материалов или подключения к мощной сети. Технология обещает 250 литров водорода в день с пиковой эффективностью 15%.

Согласно договору, брюссельская компания Ether Energy является владельцем и оператором проекта, тогда как Solhyd будет поставлять и обслуживать свои водородные модули. SunBuild отвечает за проектирование и строительство системы солнечной энергии и накопления энергии, тогда как Nippon Gases будет заниматься постобработкой, хранением и распределением водорода.

"Этот проект является первой демонстрацией в коммерчески значимом масштабе и служит ориентиром для дальнейшего внедрения. Мы доказываем, что к зеленому водороду можно подойти прагматично и масштабируемо. Используя солнечную энергию непосредственно, мы снижаем затраты и значительно упрощаем систему", — сказал генеральный директор Solhyd Ян Ронже.

Ожидается, что передовая солнечная электростанция начнет работу в следующем году. Запланированный срок эксплуатации — пять лет.

Напомним, компания Cambridge Photon Technology разработала запатентованную технологию умножения фотонов, которая может увеличить выходную мощность стандартных солнечных панелей до 15% без изменения их конструкции или производственного процесса.

Фокус также сообщал, что исследователи из Университета Страны Басков продемонстрировали, что недавно разработанные наноматериалы, такие как наноголки, могут поглощать до 99,5 процентов солнечного света.