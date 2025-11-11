Кінець епохи дешевих сонячних панелей і батарей: Китай роздуває ціни для всього світу

Часи рекордно дешевих сонячних батарей і літій-залізо-фосфатних АКБ, які просували "зелений перехід", добігають кінця. Китай, світовий монополіст у цій галузі, почав штучно скорочувати виробництво і скасовувати експортні пільги, що вже призвело до різкого зростання цін.

Важливою причиною бурхливого зростання всієї галузі останніми роками був не стільки технологічний прорив, скільки надлишкові виробничі потужності Китаю, що наповнили світовий ринок наддешевою продукцією. Тепер же Пекін вирішив "згорнути лавочку", повідомляє експерт з відновлюваної енергетики з каналу "Електричка".

Роль Китаю в індустрії

На тлі агресивного "зеленого" порядку денного в Європі та США, китайські компанії наростили колосальні потужності. До кінця 2024 року це призвело до того, що вартість сонячних панелей впала до рекордно низьких 7-9 центів за ват. Усе тому, що донедавна перехід на альтернативні джерела енергії був головним пріоритетом західних країн. Приклади: американська програма субсидій на купівлю електрокарів у США, безліч проєктів на основі сонячної енергетики. Ця "бульбашка" наповнювалася за рахунок низьких цін на китайське обладнання.

Відео дня

Однак з приходом Трампа відбулася зміна політичного курсу в США. Китай зіткнувся з кризою перевиробництва, зокрема тому, що відбулося перенасичення внутрішнього ринку сонячними панелями. І, як це заведено в Піднебесній, у справу втрутився уряд. Вжили відразу кілька заходів, щоб врегулювати ринок і підняти ціни.

Влада постановила скоротити виробництво полікремнію — ключового компонента для сонячних панелей. У результаті вже у вересні 2025 року ціни на нього злетіли на 48%, що одразу ж позначилося на вартості всього ланцюжка.

Також зажадали зменшити обсяги виготовлення запчастин на всіх етапах виробництва сонячних панелей, щоб знизити надлишкову пропозицію. Нарешті, було скасовано і податкові пільги на експорт у розмірі 13%, що зробило китайську продукцію на світовому ринку ще дорожчою.

Сонячні панелі недовго залишатимуться дешевими (ілюстративне фото) Фото: Скриншот

До чого це призведе

Наслідки цих кроків будуть відчутні глобально, адже Китай сьогодні контролює 80% світового ринку сонячних модулів і 90% ринку LFP-акумуляторів. Зростання цін неминуче. Не виключено, що ситуація щонайменше підштовхне інші країни до локалізації власного виробництва, хоча це буде непросто, враховуючи контроль Китаю над багатьма рідкоземельними ресурсами.

"Як максимум, це призведе до оздоровлення ринку загалом, оскільки бізнес-моделі, засновані на субсидуванні та низьких цінах одночасно, нежиттєздатні. А там раптово може з'ясуватися, що відновлювальна енергетика не така дешева, як її намагаються презентувати", — вважає експерт. Адже американські та європейські споживачі набагато менш охоче платитимуть за оснащення з власної кишені, на відміну від чиновників.

На думку аналітика, автори "зеленого" порядку денного на Заході, підштовхнувши Китай до домінування в цій галузі, самі створили ситуацію, коли Пекін тепер може диктувати свої умови усьому світу. "Результат очевидний — зелений перехід стався, але не там і не так, як цього хотіли ініціатори".

Раніше Фокус писав, що сонячні панелі різко подорожчають до кінця року. Дослідники зі Стенфордського університету попереджають, що сонячні панелі в США можуть стати економічно невигідними для більшості домогосподарств. Причина — майбутнє скасування федеральних податкових пільг, яке збільшить термін окупності систем.