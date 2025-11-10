Сонячні панелі різко подорожчають до кінця року: що говорять американські вчені

Дослідники зі Стенфордського університету попереджають, що сонячні панелі в США можуть стати економічно невигідними для більшості домогосподарств. Причина — майбутнє скасування федеральних податкових пільг, яке збільшить термін окупності систем.

У журналі Nature Energy опублікували роботу з невтішним прогнозом. Наразі сонячні панелі в поєднанні з акумуляторами — фінансово виправдане вкладення для 60% домогосподарств у США. Однак після 31 грудня 2025 року, коли закінчиться дія податкових пільг, ця цифра впаде майже вдвічі — до 32%, пише The Cool Down.

Драйвером цих змін стане скасування федеральних "зелених" податкових кредитів у рамках нового закону "One Big Beautiful Bill Act" від адміністрації Трампа. Без цієї державної підтримки початкові витрати на встановлення системи стають надто високими для багатьох сімей, а термін окупності — занадто довгим.

Експерти проаналізували понад 500 000 репрезентативних домогосподарств і дійшли висновку, що "людям, можливо, доведеться купити обладнання до 31 грудня", щоб встигнути скористатися пільгами і гарантовано знизити свої рахунки за електрику.

Ситуацію погіршує і другий фактор — зміна правил продажу надлишків енергії. Дедалі більше штатів переходять на нову систему, за якої вони платять власникам сонячних панелей не за роздрібним тарифом, а за більш низьким, який заснований на "реальній економії для енергосистеми". Це додатково подовжує термін окупності. Поки що є штати, такі як Айова, Айдахо і Вашингтон, де власники панелей можуть продавати надлишки за високим роздрібним тарифом, але їх кількість скорочується.

Що це означає для світу

Дослідження показує, наскільки сильно "зелена" енергетика все ще залежить від підтримки держави. Без субсидій і пільгових тарифів економіка домашніх сонячних електростанцій для багатьох перестає бути рентабельною.

Вчені підкреслюють, що скасування підтримки вдарить насамперед по сільських і неблагополучних районах, посилюючи існуючу нерівність. Вони закликають до ширшого інформування населення про переваги сонячної енергії та до розроблення нових, більш продуманих програм стимулювання, які зроблять поновлювану енергію доступною для всіх.

